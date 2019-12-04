【逃犯條例】Lady Gaga關注反修例　內地忠實粉絲心碎：立即退粉

今年 33 歲的美國樂壇天后Lady Gaga在今年跨界成功，以音樂電影《星夢情深》（A Star Is Born）風光入圍奧斯卡影后大獎登上演藝生涯新巔峰。長年以來都相當關心LGBT族群利益、跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）一樣時常絲毫不避諱展示政治立場對現任美國總統特朗普開炮的Lady Gaga，沒想到現在也意外因為被中國網友認定的「政治因素」而在微博上引起軒然大波。

Lady Gaga以《星夢情深》入圍奧斯卡影后。（《星夢情深》劇照）

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即使一直無法去中國開演唱會，Lady Gaga在中國還是累積了許多死忠小怪獸粉絲。不過就在上週就出現了「壓死中國Gaga粉絲的最後一根稻草」，那就是中國網友發現Lady Gaga的官方帳號去追蹤了支持反修例的Twitter，讓中國網友咬定Lady Gaga已經表明了支持香港的政治立場。

中國網友發現Lady Gaga的官方帳號去追蹤了支持反修例運動的Twitter。（截圖）

因此Lady Gaga的中國粉絲後援會帳號就發出長文，沉痛宣告要脫粉。這名追了Lady Gaga長達8年的死忠粉絲列舉了Lady Gaga令中國粉絲無法接受的行為，包含關注反修例、官網把台灣、香港和澳門標註為國家、會見達賴喇嘛多達3次等事件，讓這個Lady Gaga後援會決定此刻立即解散，強調「國家面前無偶像」！

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中國網友更挖出Lady Gaga在2011年首度來台灣開設演唱會時，就曾直言「台灣是個國家」，並在演唱會上高掛中華民國國旗，這一些昔日言行舉止現在都嚴重觸犯到不少中國網友都底線，讓許多人都痛罵Lady Gaga是邪惡的三獨藝人，也就是支持藏獨、港獨和台獨。

內地網民痛罵Lady Gaga是邪惡的三獨藝人。（IG截圖）

另外在電影《星夢情深》當中畢列谷巴（Bradley Cooper）登上音樂節演唱的橋段，台下也出現了鮮明的綠色台灣獨立大旗，這也成為了中國網友細數Lady Gaga的罪狀之一，你認為「國家面前無偶像」這把火是不是還會繼續延燒下去呢？

網民發現《星夢情深》出現台灣獨立大旗。（《星夢情深》劇照）

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