Heidi李靜儀@SG首度出個人單曲　請老友拍MV勁似開Party

Super Girls成員李靜儀（Heidi）上年推出自家品牌「Be True To Yourself（B.T.T.Y.）」，大受歡迎，最近更推出首隻個人新歌《Be True》為品牌造勢。日前，她為新歌拍MV，更請來一班好友拍攝，Super Girls隊長趙慧珊（Aka）亦特意前來探班。Heidi坦言今次的舞步用了很短時間準備，不過穿上性感短裙的她笑言相舞姿會非常性感：「舞蹈中的動作其實都幾性感，希望大家會鍾意。我們只用了好短時間去排呢隻舞，時間好緊迫，跳舞前我都好緊張，希望可以畀最好狀態大家睇。」

拍攝過程有如開Party，Heidi非常開心。

提到新歌歌名叫《Be True》，Heidi希望憑歌寄意叫女生們要忠於自己：「大家只要忠於自己內心真實的想法，做自己，就會有自信的一面。」她自言對不喜歡的事絕不妥協：「我都係忠於自己的人，面對一些情況是我不願意做的，其實好難會逼到我做，因為我唔識去妥協，我只會對我鍾意做的事妥協， 且全神貫注去做，要忠於自己！」

不過她坦言工作上要取得平衡：「可能做忠於自己有少少矛盾，因為我們的工作環境未必能讓我們所有事都忠於自己，要搵一個平衡點非常重要，我平時鍾意時裝，我有空便可以去做這方面的事，希望大家都可以找到自己的平衡點。」