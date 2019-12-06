台灣歌手謝和弦吸毒斷正　揚言「一人做事一人當」拒供出毒品來源

台灣32歲歌手謝和弦因涉嫌持有大麻，昨晚在新北市租屋處被警方逮捕。據了解謝和弦表示一人做事一人當，坦承吸食大麻，也主動交出2包大麻，共重18.2公克，卻不願說出毒品來源。警詢後今天上午依毒品罪嫌將他移送新北地檢署偵辦。

謝和弦被移送新北地檢署時仍一臉輕鬆：

惹「麻」煩，歌手謝和弦昨晚9時許在新北市板橋區華江一路租屋處與台荷混血的老婆「扣嫂」Keanna吵架，老婆一怒之下，打電話報案，向警方表示有人吸毒，轄區海山警方獲報到場，才發現吸毒者竟是謝和弦。

謝和弦見警方上門，主動交出2包大麻及吸食用的菸斗，他原本拒絕夜間偵訊，警方將他從派出所押送至分局時，他還說希望大麻合法化，到警局員警準備搭電梯帶人至樓上拘留所時，進電梯前謝和弦突然脫下上衣，露出上半身的刺青，上樓後，他又改口同意警方夜間偵訊。

「天天都呼麻。」據了解，謝和弦坦承將大麻放入菸斗或是捲在香菸裡吸食，還說每天都會吸食，謝和弦也十分義氣表示，「個人造業個人擔」，不願透露大麻來源。警方偵詢後今天將他依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

謝和弦行為一向十分反叛跳脫：

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