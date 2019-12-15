周華健請「男神」幫手宣傳新碟　《飛飛飛飛飛》專講曼谷有原因

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周華健前日（13/12）在台北舉行新碟《少年The Younger Me》記者會，新片請來兒子周厚安一起拍攝寫真，所以他亦有前來為父親撐場。談到新歌《今晚吃什麼》，周厚安便大爆周華健是「嚴父」，要他嚴守餐桌禮儀，連舉杯暢飲要雙手托杯，周華健聞言即笑說記者會前一日兩人在家亦有開紅酒飲，同樣有雙手托杯：「不過別以為這樣就代表他人不錯。」

提到女兒沒有像兒子一樣到台灣發展，周華健坦言女兒因拍拖而留在外地，又指老婆、兒子都有見過其男友：「其實我不想看，誰敢接近她我就殺了他。」充滿父愛。

周華健前日（13/12）發表新專輯，更邀請兒子周厚安（右）出席，兩人坦言縱使工作繁忙不常見面，互動依然像是好友、兄弟一般。（中央社）

另外，周華健新歌《飛飛飛飛飛》MV日前亦在網上公開，整個MV都充滿80、90年代的復古感，甚有一種熟悉的感覺，而事實上MV亦是對《黃金拍檔》、《大家一起來》、《我愛紅娘》及《百戰百勝》等台灣經典綜藝節目致敬。提到歌詞強調飛到曼谷旅遊，不去會後悔，問為何是曼谷？周華健笑說：「我去過全世界很多地方，但真的沒去過曼谷！」更稱這是《飛飛飛飛飛》的創作意念，非常搞笑。

新歌MV提及過不少地方（裏面竟有洋蔥）：