【屯門公園】網傳唱半首歌收三萬勁好賺　大媽團都在唱什麼歌？

在「光復屯門」行動經過約5個月後，近日屯門公園的大媽歌舞團再次出現，包括「屯門三公主」、「娜娜」等領軍人物也紛紛捲土重來。更流傳出一段短片，片中看見「屯門三公主」之一的「妙妙」一邊唱歌一邊從打賞者手上拿走一張又一張的五百元港幣，只是短短半首歌的時間，已獲得約三萬元港幣「打賞」，比不少職業歌手還要賺得多。到底這些「屯門大媽」唱什麼神曲才能得到如此可觀的報酬？把以下五首歌學起來，分分鐘也能到屯門快速賺「第一桶金」！

點擊大圖睇下「妙妙」喺半首歌時間內收到幾多張500蚊！

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《三十出頭》

其實片中「妙妙」在屯門公園所唱的，便是內地歌手大哲在2016年創作的《三十出頭》。歌曲充滿內地獨有的電音及舞曲風格，歌詞則是以男性視點訴說自己三十歲仍未有出息，故此要努力向上好讓自己早日找到伴侶。雖然放在「屯門大媽」身上沒什麼共鳴感，不過反正就是賺到了三萬港幣的神曲。

《最炫民族風》

《最炫民族風》可算是在中國內地憑網絡爆紅的初代「神曲」，於2009年發行，直至2012年歌曲被用作不同惡搞短片的背景音樂，便因「配上什麼樣的畫面都能實現『神同步』」的理由而開始爆紅，更出現「烤羊肉串版」、「電信員工版」、「家庭主婦版」、「刑警版」、「老大爺版」等版本，就連主唱者鳳凰傳奇也認為這件事相當神奇。不過更神奇的是，連鳳凰傳奇也沒再推出新作品，屯門大媽仍能靠這首「廣場舞代表作」發大財。

《野狼Disco》

《野狼Disco》是近幾個月在內地相當風行的一首電子舞曲，出自《中國新說唱2019》的參賽者「寶石Gem」，歌曲充滿八十年代復古disco風味，更有一部份東北口音的粵語歌詞，讓聽眾彷彿回到八十年代燈紅酒綠的美好年代。在節目爆紅後，陳偉霆更主動加持合唱，成為抖音上的爆紅作品。正所謂聽的不是歌，而是回憶，放在屯門公園顯得特別合適。

《小蘋果》

其實屯門大媽的活動範圍其實不止在公園中，近日更開始涉獵慈善活動，新團體「七星女」的崛起，把大媽廣場舞帶到屯門區的老人院表演，更大跳韓國女團T-ARA的歌曲《小蘋果》，舉手投足也充滿自信。值得欣賞的是，她們在老人院表演時並沒有收「利是」，反而帶來幾袋生果派發給老人家，也總算是做了一些好事。

+ 3 + 2

《擁抱你離去》

2016年發行的網絡神曲《擁抱你離去》，由內地全能型藝人張北北主唱，本來是一首搖滾味較濃的音樂作品，後來網絡上出現了各種「貨車型電音」的改編版本，令歌曲在2018年突然爆紅。而在屯門公園最常出現的，便是《擁抱你離去》的DJ Remix版，可說是屯門公園入門級作品。