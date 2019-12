《All I Want for Christmas Is You》25年後首度成Billboard冠軍

每逢聖誕,不論大街還是商場也會狂播一系列聖誕歌曲,倍添節日氣氛,而當中由Mariah Carey主唱的《All I Want for Christmas Is You》更是當中的表表者。不過原來被喻為聖誕洗腦神曲的作品,卻竟然在過去多年來也從未得過Billboard冠軍。作品發行剛好25年,《All I Want fo Christmas Is You》終於在今年奪下Billboard單曲榜冠軍,讓她個人累積的冠軍單曲成績累積到19首,僅次於披頭四的20首。

《All I Want for Christmas Is You》發行25年後首登Billboard單曲榜冠軍。 (網絡圖片)

點擊大圖睇下Mariah Carey 25年前後嘅分別!

Mariah Carey得悉這個消息後,立刻在社交平台上表示:「我們做到了!」更加上喜極而泣的符號。其實《All I Want fo Christmas Is You》能在今年榮登冠軍之位,並非毫無原因,兩年前的聖誕前夕,Mariah Carey其實已早有預算,在網絡平台上落力宣傳《All I Want fo Christmas Is You》,讓歌曲重回頭十名。

而今年Mariah Carey更為這首歌推出25週年紀念版,由11月開始在各大音樂平台上plug歌、與Amazon Music合作音樂特輯,更有聖誕節倒數計時、薯片廣告等花招,洗腦式攻勢令不少樂迷重新欣賞這首作品,在聖誕前夕一舉攻下排行榜冠軍寶座。