【勁歌金曲2019】菊梓喬或大熱冧莊　候選女歌手只得兩人可對撼

樂壇四大頒獎典禮在昨日已完成了其中之一《新城勁爆頒獎禮2019》，接下來的《第42屆十大中文金曲頒獎典禮》、《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》亦即將舉行。唯一一個仍然能舉辦實體頒獎禮的《勁歌》，將於2020年1月18日晚上8點30分在將軍澳電視城舉行。

菊梓喬是去年「勁歌金曲頒獎典禮」的大贏家。 (葉志明攝)

菊梓喬去年領獎時，在台上喊到收唔到聲

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近日公布候選名單，女歌手方面可說是爭持激烈。畢竟去年星夢愛將菊梓喬在幾乎毫無對手的情況下成為大贏家，結果早已不言而喻。不過從今年的候選名單來看，雖然菊梓喬的冧莊機會極大，但還是有機會被另外兩位女歌手擊敗。

今年的候選名單中，菊梓喬足足有6首候選歌曲，包括《逆光飛翔》、《沒有你開始》、《你就是天下》、《鋼鐵有淚》、《心有不甘》及《別再怕》，亦是所有歌手當中擁有最多候選歌的人。入選歌曲多，曝光率高，獲獎機會自然也會大增。而緊隨其後的，則是擁有五首入選歌的吳若希及擁有四首入選歌的容祖兒。

去年菊梓喬贏大獎，吳若希也有在台前與Hana抱抱，不過則被指反應浮誇。 (VCG)

重溫去年菊梓喬得獎時，吳若希的浮誇表情包

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今年吳若希全面回歸工作，除了拍攝節目以外，亦推出了《日月存亡》、《暗中愛我》、《我記得》、《愛情無價》及《每段愛還是錯》，絕大部份也是重頭劇主題曲及插曲，有足夠資本跟菊梓喬硬踫一場。

名單當中，有資本跟菊梓喬對撼的，除了吳若希，便是容祖兒。事實上，其實在菊梓喬去年奪下「最受歡迎女歌星」之前，容祖兒足足有該獎的12次獲獎紀錄，至今仍然無人能破。今年四首作品入選，包括《明月》、《悲觀生物學》、《Pretty Crazy》、《一種永遠》，每首均打入「勁歌金曲榜」第二位 (第一位大多由星夢歌手奪得) ，加上今年容祖兒舉行入行20周年演唱會，早前又為TVB拍攝音樂特輯，只要她願意出席頒獎禮，能奪大獎的機會也相當高。