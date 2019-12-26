香港樂壇三大年度黑馬　輸在出歌時機唔夠好？

今年香港樂壇的各大頒獎禮已進入最後大直路，到底花落誰家深信樂迷心裡也經已有個大概。不過今年其實有不少「黑馬歌曲」，或許因為出歌時機不佳，又或是歌曲年頭推出，年尾已被樂迷遺忘掉，導致完全未能打進票選的獎項候選名單，浪費了一首難得的好作品。襯著年尾跟大家也回顧一下今年值得一聽再聽的廣東話作品。

《13樓的大笨象》 - 鄭融

早在今年2月推出的《13樓的大笨象》，說是為鄭融找回了自己風格也絕不為過。經歷過2016、17年，推出風格迵異的《心頭大石》、《死不了的》、《氪氣石》等作品，樂迷不多不少可能會覺得鄭融在音樂路上有種迷失感，直至今年推出的《13樓的大笨象》，一聽之下實在忍不著要說一句：「鄭融返嚟啦！」當然這首歌也得到不少樂迷支持，成為四台冠軍歌之餘，在KKBOX的「本地年度單曲累積榜」至今仍穩站第14位，比起不少曾打入叱咤「我最喜愛的歌曲」15強的歌曲還要高。或許有人會質疑這首作品跟《紅綠燈》、《東京百貨》等「K歌」風格相近，不過既然是鄭融擅長的風格，樂迷也受落，何不擁抱它呢？

這首作品成為鄭融近年的代表作，幕後功臣不能不數到作曲編曲的Dear Jane，將「Jane式情歌」放到鄭融身上，可說是毫無違和感。而負責填詞的黃偉文亦曾為歌名解話，到底什麼是《13樓的大笨象》？其實是引用了一句英文諺語「Elephant in the room」，意指一個過於麻煩的問題，大家也裝作不知、視而不見、避而不談。為什麼要用上「13樓」，Wyman表示這純粹是一個幸運數字，因為剛好事業最順利的幾年也是住在13樓。

鄭融今年《13樓的大笨象》絕對是一首滄海遺珠。(網絡圖片)

Stephanie仲搵咗好多好朋友一齊合唱呢首歌！

《下一位前度》 - 林家謙

音樂行內有個不明文規定，便是年頭唔出歌。因為剛剛經過了年尾的頒獎禮，年頭推出的作品大多也會因為事隔太久而容易被遺忘，不利於頒獎典禮上的成績。故此大公司旗下的歌手也鮮有在年頭出歌，尤其1月這些日子更是少之又少。曾為不少大歌手作曲的新人林家謙，今年以獨立音樂人身份推出個人作品，初生之犢大多也是不信邪，1月推出首支單曲《下一位前度》，令更多本來只聽過林家謙這名字的樂迷對他認識更深。

第一首個人作品便能同時奪下叱咤及新城兩大電台的冠軍位置實屬不易，同時在KKBOX的「本地年度單曲累積榜」奪下第12位，絕對有資格問鼎年度新人。《下一位前度》在林夕及Christopher Chak的加持下，固然容易讓樂迷入口，不過林家謙除了有份作曲監製外，更親自為作品編曲，突顯全能音樂人的個性。

林家謙嘅《下一位前度》以出道作品來說，絕對是深入民心。 (網絡圖片)

+ 5 + 4 + 3

《逃生門》 - 周國賢feat. JW王灝兒

《逃生門》這首作品很特別，特別在最初JW的原版推出時，並沒有那種很「周國賢」的感覺，即便作曲人正是周國賢。JW曾說過最初周國賢交的Demo跟JW的獨唱版感覺很不一樣，JW獨唱版是較典型的情歌作品，編曲較豐富，亦突顯到JW對歌曲的駕馭能力。但當周國賢應樂迷要求，推出與JW合唱的《逃生門 (門外版) 》後，一下子便推翻了大家對這首歌曲的認知，如果說獨唱版是對愛情上的掙扎，那麼門外版便是周國賢對人生及情緒的反抗，編曲上亦較簡約，如果要說什麼是「周國賢味」，這種簡約而有力、重點放在人聲上的風格便很「周國賢」。

雖然同期遇上不少勁敵，如《我們與愛的距離》、《感情寄生族》、《最後的信仰》等，不過《逃生門》絕對是JW繼《矛盾一生》後另一首代表作品，其可塑性亦深信會成為不少K迷的熱點之選。歌曲雖然在今年7月才推出，不過累積至今已成為了KKBOX的「本地年度單曲累積榜」的第27位，跑贏同期甚至年頭作品。

周國賢表示《逃生門》是自己重拾作曲能力後的第一首作品。 (網絡圖片)