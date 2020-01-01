【叱咤2019】Rubberband奪我最喜愛組合：香港呢個地方畀力量我哋

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》雖然取消實體形式，但仍然如期舉行改為在不同網上平台及ViuTV直播。由一直被封為「香港人的樂隊」RubberBand奪得「叱咤樂壇我最喜愛的組合」。

RubberBand與方皓玟在Band房一起食飯，然後謝茜嘉突襲他們頒發「叱咤樂壇我最喜愛的組合」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。RubberBand成員不約而同說了一句：「多謝香港人！多謝投票畀我哋嘅香港人！」

鼓手泥鯭表示：「多謝香港人，多謝所有投票嘅香港人！生長喺香港呢個地方，呢個地方俾力量我哋，我哋希望透過歌曲將力量俾返大家。」他又笑言：「今日喺銅鑼灣聽到自己嘅歌好尷尬，同埋大家下次喺銅鑼灣見到我唔好0嗌我個名，因為我同大家都係行街㗎咋！」

Bass手阿偉表示：「多謝香港、香港人！無論香港變成點，都會記住我哋係嚟自香港嘅樂隊RubberBand！」

主音6號說：「多謝香港人！今年6月之後好多人都唔開心，百感交雜。今年對我哋呢班中坑嚟講，我哋去咗好多地方，台灣、德國咁。香港8月開始已經狀況令人越嚟越嚟唔舒服，當時喺外國演出嗰片天空好靚，諗咗好多嘢，諗幾時先可以變返好。」他續說：「要有個信念，好似喺隧道行，唔知行到幾時但要有信念！香港同所有朋友加油！」他又提到母親正與癌博鬥，希望將這獎項送給她，說到此刻6號也不禁流下男兒淚。

RubberBand奪我最喜愛組合，各成員不約而同多謝香港人。

恭喜晒RubberBand！希望佢哋可以帶住香港嘅音樂去到更多更遠嘅地方(按圖放大)(資料圖片)

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