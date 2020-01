【叱咤2019】麥浚龍新碟奪至尊唱片　艾粒用封箱膠紙頒獎咩玩法？

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》雖然取消實體形式,但仍然如期舉行改為在不同網上平台及ViuTV直播,各個獎項逐一頒發。頒獎禮一開始非常破格,只花20分鐘一口氣頒發9首「叱咤樂壇專業推介叱咤十大」歌曲。而因為沒有實體形式關係,所以每個獎項都有獨特的介紹片段,好似艾粒頒獎給麥浚龍就是一個非常過癮的例子。

麥浚龍與謝安琪的專輯《the album and the rest of it...》奪得今年「叱咤樂壇至尊唱片大獎」,由艾粒擔任頒獎嘉實,兩人延續抵死好玩風格,更特地為配合Juno將影片調成黑白tone,又帶Juno行旺角,真係估你唔到。

麥浚龍與謝安琪的《the album and the rest of it…》奪得今年「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。

艾粒與Juno走旺角信和,Juno表示:「好耐冇嚟旺角,10年冇嚟。」行內一行三人走入CD鋪,艾粒半搞笑半認真地問Juno,如何平衡個人喜好與市場,身為創作人又會否理會市場?Juno表示:「我會理市場,我覺得係提供唔同選擇,唔想實體碟只係一個器皿,所以設計、用料、內容都有佢嘅精神價值。」Juno是大家眼中的潮人,當艾粒問有冇「娘」過?Juno竟然答「有」,而且在回自己以往的造型,他認為可以啟發自己如何追求timeless。

影片拍攝當日是2019年1月27日下午2時,艾粒二人守口如瓶沒有爆響口告訴Juno他已得獎。鏡頭一轉,在1月1日凌晨4時,他們走到Juno Studio門口打算頒獎,可是卻摸門釘,所以他們用「藝術方法」,以用封箱膠紙將專輯與獎座貼在門上,就像意大利藝術家莫瑞吉奧(Maurizio Cattelan)的創作,用封箱膠紙貼起香蕉一樣。

艾粒與Juno行旺角,竟發現Juno十年沒來過旺角。