【多圖】木村拓哉出道28年首推個人專輯　MV取景一流似男神寫真集

1991年憑日本男子組合SMAP身份出道的木村拓哉，入行至今28年，不過經常在劇集及電影擔任主角的他，卻從未推出個人專輯。直至2016年SMAP正式解散後，成員各自發展，木村終於在2019年宣布開始以個人歌手身份進行活動。而他的首張個人專輯《Go With the Flow》亦在今日(8/1) 上架發售，緊接2月又會在東京、大阪等地舉行共五場個唱。

木村拓哉首張個人專輯《Go With the Flow》今日正式上架。 (網絡圖片)

今次專輯《Go With the Flow》共收錄12首作品，作為國民級大神，木村當然動員了日本樂壇現今最強的陣容為他完成專輯，包括邀請了B’z主音稻葉浩志、生物股長團長水野良樹、知名創作人槙原敬之、森山直太朗、ALEXANDROS主音川上洋平，還有Love Psychedelico、Cornelius和Uru等知名音樂人聯手創作，單是這些名字已是「百萬陣容」。專輯分為三個版本，分別是只有CD的「通常版」、內含CD及DVD的「初回限定版B」，以及最豪華、內含木村寫真的「初回限定版A」，如果要全數入手便差不多要$1000港幣。

初回限定版A嘅特典堪稱「男神寫真集」

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而木村拓哉早前亦在Youtube發佈了其中兩首作品的短版MV，包括《サンセットベンチ》(Sunset Bench) 以及《One and Only》。當中《One and Only》的MV以一鏡到尾方式拍攝，木村又借機示範大神級演技，拍攝團隊透露今次一鏡到尾的MV只單單NG了兩次，而這兩次皆是其他工作人員出錯，可見木村拓哉對拍攝的專業及認真。