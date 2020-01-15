田馥甄突驚喜發布新歌《懸日》　遭Fans瘋狂追問新碟進度：就生得

台灣女神田馥甄（Hebe）離開華研後，加盟何樂音樂。雖常於社交平台暗示第五張個人專輯的進度，但始終未見影，卻估唔到突然於14日中午毫無預警發布新歌〈懸日〉！

新歌由葛大為填詞、劉庭佐（知更）譜曲，並由陳建騏首度擔任製作人，令唔少粉絲聽完熱血沸騰，紛紛要求「五專二巡」。問到專輯籌備進度？田馥甄再度以「胎動說」打趣回應：「快好了，目前應該開到5指囉！」

田馥甄去年底就開始在社群暗示「最難忘的風景」、「放不下」等文章，更Po出「五專」的40秒胎動影片：

與其說這是一首關於放下的歌，不如說這是一首我和所有人都一樣，會遇見難以割捨，該放下卻放不下的情感。 田馥甄

田馥甄在歌詞最後一連四句演唱「讓它落下、讓我放下、我沒放下、我想放下」，對於放下的糾結，她則回應：「等待時間在生命裡行作用之前，我們就這樣一起懸著吧......放不放下不是自己可以決定的事情，就讓一切順其自然。」再度為自己新歌踏進錄音室，田馥甄開心表示：「我最愛錄音了！」

Hebe自離開華研加盟何樂音樂後，雖常於社交平台暗示第五張個人輯的進度，但始終未見影，卻估唔到突然於14日中午毫無預警發布新歌〈懸日〉，令Fans超驚喜（FB@何樂音樂 pourquoi pas music）

〈懸日〉單曲主視覺由知名女攝影師李暉操刀。團隊特意到苗栗秘境捕捉「懸日」即將落下的時刻，Hebe則穿上一襲露背、淡紫色造型服，在草地上恣意跳躍搖擺，唔理現場強風吹襲，敬業地來回奔跑、瞓在草堆中，仲拎出仙女棒煙花距離臉邊唔夠10cm點燃，相當驚險。

Hebe新歌〈懸日〉即時起在全球數位音樂平台全面上線，MV將於1月17日中午於田馥甄YouTube官方頻道上架。

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