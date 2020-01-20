【十大中文金曲】謝安琪奪優秀女歌手：心跳冒汗的創作方觸碰人心

《第42屆十大中文金曲》取消舉行實體頒獎典禮及音樂會，轉為製作特備節目取代，讓樂迷可以安在家中慢慢觀賞。謝安琪奪得「最優秀流行女歌手」，並分享對於音樂創作的心得，她說：「要你自己都心跳冒汗嘅事，先有機會觸碰其他人嘅心。」

謝安琪在發表得獎感言時表示自己無論在哪個時期都一樣真實：「呢個係累積返嚟嘅我，音樂上好多新嘗試，浦銘心帶我行咗好多同自己好唔同嘅路，好似長期有一個人同真實嘅你對照，擺好多個人感情喺裡面，以被誤解為題，標籤同睇法同真實自己有幾遠。」

Kay又提到，浦銘心這個角色帶領自己走了一條與自己真實一面很不同的路，並提起《kay... isn't me.》演唱會樂迷反應兩極，她說：「有一種未體驗過嘅舒坦，我唔想彈某首歌就唔彈，我想發脾氣就發脾氣。大家回應好多樣化，喜歡又好，唔係預期咁樣都好，個感情好激烈！其實可以牽動到大家係好犀利嘅事！」她又分享自己對於創作的心得：「創作時要真心，心跳冒汗嘅事先有機會觸碰其人人嘅心！」

謝安琪奪最優秀流行女歌手，她分享自己對於創作的心得：「創作時要真心，心跳冒汗嘅事先有機會觸碰其人人嘅心！」

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