【武漢肺炎】網傳周杰倫福州現身坐隔離艙　真相其實係…

武漢肺炎疫情擴大，網上亦不時流傳各地資訊，讓大家做好預防措施。今日一張照片在社交平台上瘋傳，一名男子在機場外戴上口罩，坐在隔離艙裡由工作人員送走，從照片當中可看氣氛相當嚴肅，令不少人憂慮是否又有新增的確診個案。

網傳照片有男子戴口罩、坐隔離艙離開機場，不少人表示擔心。 (網絡圖片)

有網民指出艙內男人其實是周杰倫。 (網絡圖片) 雖然照片模糊，加上距離該男子相當遠，故此未能確認當事人身份。不過有網民在微信上表示，這位坐隔離艙的人正是周董周杰倫，而不是發燒的人。微信對話當中更表明周杰倫今日在福州有活動，故此自己準備了隔離艙。網民更稱因為商業活動很久以前便定了，如果周董不到場違約金會很高，故此大讚他真的很敬業。

記者翻查周董的社交平台，事實卻似乎與微信當中所述有出入。周董在兩日前更新IG，原來他與太太昆凌到澳洲墨爾本觀看網球賽事，更與費達拿合照。而周董今日亦有更新IG限時動態，早上仍然在墨爾本的皇家拱廊Royal Arcade逛街，下午又於動物園裡看狐獴。在福州商演的說法似乎並不準確。

不過日前周董與太太昆凌到澳洲觀看網球賽事。 (網絡圖片)

睇下周董今日嘅行程