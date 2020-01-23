【武漢肺炎】任賢齊曾於當地演出　蔡依林延期劉德華未有定案

內地武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，稱作「武漢肺炎」的疫情似乎有擴大隱憂，不少歌手原定即將到武漢開演唱會，根據售票網消息，即將在武漢舉行的演唱會，包括4月17-19日假光谷國際網球中心舉行的《My Love劉德華巡迴演唱會—武漢站2020》、3月7日假武漢體育中心體育館舉行的《蔡依林 Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會武漢站》，而台灣歌后戴佩妮任主音的佛跳牆樂隊，則於2月16日假L7 Livehouse舉行《佛跳牆BJ肆2020巡演武漢站》。

在昨日肺炎消息進一步加劇後，戴佩妮、蔡依林相繼公佈延期演出直至另行通知，而李宗盛原定3月8日也將到鄰近武漢的黃石演出，最後亦以同樣原因宣告延期。劉德華的《My Love劉德華巡迴演唱會》武漢站可能時距較遠，所以仍然未有定案。

另外，任賢齊在1月頭在武漢完成了「齊跡」世界巡迴演唱會，緊接1月中到紹興進行演出，當時他接受傳媒訪問表示看見當地已有肺炎相關公告，所以大家也特別注意及小心。

任賢齊年頭曾到武漢進行跨年巡演。 (網絡圖片)

除了武漢外，上海也有「武漢肺炎」確診個案，而陳奕迅亦將於4月在上海舉行6場《Fear and Dreams演唱會》，未有進一步消息到底會否取消行程。