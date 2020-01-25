野生吳克群街頭收集遺憾經歷　竟被途人要求撲呢位天王演唱會飛…

台灣男歌手吳克群暌違3年帶來新歌《時間等過誰》，唱出每個人不管什麼階段一定會有來不及說出口的話。除了以「來不及說出口的話」為主題於社交平台募集粉絲的遺憾故事，昨天更擔任台媒的「超認真調查局」的特派員，跟着小編走上西門町街頭，引起路人興奮圍觀，證明人氣依然。

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活動當日吳克群絲毫不怕生怯，主動出擊、無懼被拒絕，成功令不少途人打開心窗分享自己的遺憾故事，如沒有聯絡的前任、由小到大的玩伴因為出國斷了聯繫、因為過不去難關選擇輕生的朋友等，其中更有一位受訪者提及剛剛過世的外公，遺憾沒能看到外公最後一面，一度哽咽落淚，讓年前喪母的吳克群感同身受。誰知，下一秒該路人卻問吳克群：「可以幫我買周杰倫的演唱會門票嗎？」令吳克群哭笑不得。

吳克群出道初年鋒芒畢露，曾豪言要在3年內超越周杰倫（視覺中國）

而最讓吳克群印象深刻的個案，都與「前男友」有關。其中一位女途人因前男友出國而生氣、封鎖，直到後來遭遇情傷，才了解前男友的好；另一女途人卻遺憾當初和前男友分手理由講的「太和平」，想隔空又捅一刀：「我很想跟你說，我當初分手，其實是因為我很討厭你」吳克群聽了笑說：「大家都是有提起前男友，沒想到會差那麼多。」

當吳克群聽到有途人表示因為工作太忙很久沒回家鄉、5年沒見到外婆，忍不住說：「我們都是這樣，會找一些藉口，但其實長輩要的不是你賺多少錢給他們花。」吳克群最遺憾的就是沒有陪在病榻的母親身邊，很希望時光倒流回到當年與媽媽相聚的那段美好時光，將埋藏在心裡的話語一次過向母親吐露，話畢即不斷催促對方快訂返鄉的車票，不要讓自己留下遺憾。

吳克群也表示很開心這次的歌曲能引起大家共鳴，也希望藉由新歌《時間等過誰》，提醒大家及時表達心中對每個人的珍惜，不要造成後悔。

（吳克群《時間等過誰》官方宣傳照）

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