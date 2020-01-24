雞排妹終如願日本出道！　上V6節目代表台妹爭啲連鏡都冇得出？

台灣女神雞排妹鄭家純近日進軍日本有成，21日深夜登上V6主持的綜藝節目「アメージパング！」成功在全日本播送，也圓了她去年為自己設下的目標。雞排妹以外國來賓的身分，向主持人森田剛、井之原快彥提出三個問題，透過問答方式說明台灣文化。內容看似簡單，背後卻讓雞排妹歷經一場「震撼教育」，對日本節目有了全新觀感。

雞排妹當時提出3條問題，例如「為什麼台灣人一定會索取發票」、「為什麼台灣人丟垃圾很辛苦」等，畀森田剛、井之原快彥估。她事先到電視台開會一小時，同工作人員一齊討論題目方向。開完會後，她問經理人大概何時到錄影廠錄影，對方卻回答：「還不一定會發妳通告。」讓她當場呆住。原來製作單位還要衡量這些問題有沒有梗，擔心台、日習性相近，文化差異度不夠明顯。

確定終於獲得錄影機會後，定下晚上八點開始，製作單位要求雞排妹下午兩點就要到。在六個鐘頭的空檔中，除了化妝外，工作人員又來跟她對劇本、確認內容，並進行模擬錄影，由工作人員扮演主持人，將所有錄影流程綵排一次，每個人都非常投入，不只是單純走位。

因為安排縝密，從錄影前到收工，所有流程全部按步就班，並且準時開錄。雞排妹觀察發現，森田剛、井之原快彥不只是主持人，也是現場的氣氛製造者，從進入錄影廠那刻開始大家就很歡樂，工作人員間的氣氛輕鬆愉悅，沒有戰戰兢兢的感覺。在錄影過程中就算有NG，森田剛和井之原快彥也不會黑面，反而還會跟着吐槽，化解NG的尷尬。

現場除了雞排妹外，還有其他的外國素人來賓，日文發音難免有口音和不夠流利，森田剛和井之原快彥都會適時給予引導和協助。輪到雞排妹時，她多少有些緊張，有時在敘述時不小心漏字，她會立即重新講一次，所有人都會耐心地等她敘述完再做反應，令她印象深刻。

在日本打拼的期間，雞排妹由新人做起，電影和節目工作密密接，不用靠翻譯就能完成工作。和她接觸的日本人常常反應「原來台灣女生長這樣，比想像中漂亮可愛」，連「アメージパング！」的工作人員也大讚她真人靚過上鏡勁多。雞排妹表示她還在東京近郊被詢問過「怎麼跟印象中的台灣人長得不一樣」、「台灣不是沒捷運嗎」等問題，這才發現不了解台灣的日本人還是很多。

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