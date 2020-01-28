【鼠年神曲】《Chicken Attack》續作　《鼠攻擊之術》魔音勁洗腦

踏入鼠年，首支出現的洗腦神曲竟然不是本地音樂，因為日本約德爾歌手石井健雄與他的動物朋友回來了！不記得誰是石井健雄？不要緊，你應該會記得他在2017年的作品《Chicken Attack》(又名《雞攻擊之術》) ，憑獨特的「約德爾唱法」以及日式特攝風格MV，短時間內風靡全球，Youtube至今已近2000萬點擊率。

2017年，石井健雄曾推出《Chicken Attack》，以「約德爾唱法」風靡全球。 (影片擷圖)

事隔3年，石井健雄趕在鼠年前的一星期也推出了《Chicken Pig Attack》(《雞豬攻擊之術》)，亦承接著去年是豬年而訂立題材。再襯鼠年到來的大年初一，發佈新歌《Rat Attack》(《鼠鼠攻擊之術》)。其實他推出作品的節奏是按中國生肖而訂，不過可能是創作時間不足，2018年狗年卻沒有以狗狗為題的作品推出。

按石井健雄的出歌時間，可看出他是依照12生肖來創作。 (影片擷圖)

由《Chicken Attack》、《Chicken Pig Attack》、《Rat Attack》三首作品當中可見，除了跟生肖有關外，石井健雄亦悄悄地透過幾首作品，打造出「TCU石井健雄宇宙」。三首作品同樣以「約德爾唱法」演唱，而MV的故事更是一脈相承，故事以石井健雄打擊罪惡為主軸，帶出了「雞雞忍者」、「黑豚使者」以及「鼠鼠忍者」等動物英雄角色。

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