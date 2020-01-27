【高比拜仁逝世】球王原來係Rapper　曾與周杰倫拍MV兼鬥球技

一代NBA球王高比拜仁（Kobe Bryant）在美國西岸時間1月26日因直升機失事與13歲次女Gianna突然離世，終年41歲。事件震驚全球，籃球界、演藝圈群星哀悼。Kobe Bryant除了是神級籃球員，其實還是一名Rapper，更與台灣天王周杰倫合作過一曲。

一代球王高比拜仁遇意外逝世，終年41歲。(gettyimages圖片)

Kobe Bryant在高中時是饒舌組合「CHEIZAW」的成員，更簽約Sony Entertainment。及後Sony決定讓Kobe單飛。到2000年Kobe正式單飛，並推出首支單曲《K.O.B.E》以及首張大碟《Visions》，但銷情未如理想，而且當時簽約Kobe的人已離職，最終解約。即使Kobe與人合伙創立獨立音樂廠牌Heads High Entertainment，不過於一年內結束。到2011年，Kobe獻聲與周杰倫合唱《天地一鬥》，更一同拍攝MV一展球技，此曲更成為雪碧的廣告歌。

點擊重溫高比拜仁在《天地一鬥》與周杰倫比拼球技的畫面。(按圖放大)(MV截圖)

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