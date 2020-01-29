【武漢肺炎】容祖兒鄭秀文曾以偏方保健　增強免疫力每日只需4步

近日武漢肺炎令全民提高衛生意識，要抗疫就必需由自身開始做起。除了戴口罩、勤消毒外，到底還有什麼可以做？當然就是提高自身的免疫力，體魄強健，不但能減低患病機會，更能大大降低香港醫療系統負荷。而香港樂壇兩大天后鄭秀文和容祖兒就曾經在準備個人演唱會推介過一種「油拔法」，每日只需20分鐘，簡單四個步驟便能為口腔殺菌。話說在前頭，今次「武漢肺炎」是屬於病毒性肺炎，以下介紹的「油拔法」只是保健法一種，並不能治療是次疫症，只能為大家的健康提供多一份保障。

去年容祖兒開騷前曾患重感冒，後來以「油拔法」改善身體狀況。 (網絡圖片)

由於容祖兒今年演出《Pretty Crazy Concert Tour》前曾患嚴重感冒，遲遲未斷尾的情況下，Joey經同事介紹開始了Oil Pulling「油拔法」，更表示效果相當理想，連鄭秀文也留言大讚「油拔法」成效很好。

到底「油拔法」是什麼？其實這種天然療法已有上千年歷史，由古印度開始流傳至今，更與中醫理論一脈相承，不過一直至到醫學博士Karach在烏克蘭的一個醫學會議上以報告的形式提出才開始流行起來。「油拔」是指每天以有機冷壓油漱口，以刺激舌頭穴位及排出口腔細菌。由於油的附著性高，加上細菌是親油性的，因此在油拔的過程中，口腔內的細菌會緊緊附在油中，吐出油後把細菌排出體外，從而達致排毒殺菌、美白牙齒及除口氣等保健作用。

連鄭秀文也大讚「油拔法」的功效。 (網絡圖片)

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