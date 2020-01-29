【專訪】作品訴近半年心聲　卡式帶樂團：林鄭真係令大家connect

「黑非黑灰飛的真相結局隨著渺小/光非光修飾陰影裡缺憾被上色了」出自Cassette卡式帶樂團的《黑白》，雖然不是電台流行榜的熱播作品，但道出大部份人對近半年社會事件的心聲。面對是非顛倒的紛擾世情，Cassette希望籍此曲成為同路人情緒的出口，沉重、沮喪等感覺宣洩過後，重拾力量繼續做應做的事。 攝影：梁碧玲

《黑白》的初Demo最初也叫做BLACK & WHITE，很久以前便寫下，原來就想寫對立強烈的題材；恰巧遇著剛剛，決定製作時便碰上社會事件發生，順理成章衍生出《黑白》，希望憑良心將眼見的事實記錄低。

Programmer Johnny本身打算執筆填詞，但生怕因為心情沉重得未能必處理自己的情緒，他說：「雖然我會盡量控制自己情緒，但基本上你要個人好emotional先寫到好嘅作品，如果唔係就係交行貨。但你一進入嗰個狀態，你嘅思緒停唔到，即使你個人唔喺條街，你個腦都喺條街，好難抽離到。」所以樂隊邀請合作過的填詞人吳倩怡執筆，以近半年的所見所聞及切身感受出發，兩個單位同聲同氣，Johnny說：「以今次運動嚟睇，林鄭最叻真係呢一下，大家真係connect咗！」他透露往後創作方向仍想扣緊社會事件：「唔止記錄身邊嘅事，亦係情緒嘅出口。我相信生活喺呢個城市嘅人，無一唔感受到，無一唔受影響。」

Cassette與填詞人心有靈犀，以《黑白》一曲道出對這半年社會事件的心聲，他們說：「林鄭最叻真係呢一下，大家真係connect咗！」 (梁碧玲攝)

全職音樂人也算是「手停口停」的行業，主音Aeolus與Johnny除了演出，還有擔任樂手、教學、音響工程等工作，但這段時間很多演唱會都延期或取消，令他們收入大受影響。Aeolus原定在8月擔任許靖韻演唱會和音樂手，但開騷當日恰巧是星期六，地點又在旺角，演唱會基於公眾安全理由而延至11月舉行。她說：「10月、11月嗰陣真係篤晒手指，突然冇晒收入真係有諗過係咪要面對現實搵返份正職呢？」幸好情況在12月有好轉：「大家好似適應咗個社會環境，知道點樣運作，大家可以平衡返工作同要做嘅事。」不過Johnny都補充一句：「可以適應，但唔可以麻木。」

對於近半年的社會狀態，Cassette認為要適應但不能麻木。 (梁碧玲攝)

這段時間相繼有藝人因表態而遭網民口誅筆伐，Cassette會否擔心創作《黑白》後惹來封殺？他們則認為作為獨立樂隊包袱相對較細：「身為獨立樂隊真係可以控制到自己點做，講真都係憑良心，將我哋見到係事實嘅事記低，希望其他人有共鳴，或者有個抒洩都好，甚至畀其他國家嘅朋友聽都好。除咗自己日常嘅事要做，發現音樂方面原來都可以影響到別人，所以就即管憑良心繼續去做。」至於會否擔心失去內地演出的收入來源？他們則認為不要局限自己的視野：「世界咁大係咪一定要眼光收窄喺一個地區呢？點解唔放眼世界？如果將目光同收入來源放晒喺同一個地方，當嗰個地方有咩事嘅時候，咁我哋點算呀？咁樣太危險喇。」