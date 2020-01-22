【樂壇講故佬】古天樂一首歌錄兩星期　陳輝陽：想佢似番個歌手！

《01眾樂迷》新專題「樂壇講故佬」登場！邀請不同資深音樂人作嘉賓，分享每首歌編曲、歌詞以外你聽不到、看不到的趣事。打頭陣的嘉賓有著名作曲人——陳輝陽。

陳輝陽入行25年，他與林夕被封為「夕陽組合」，寫下多首膾炙人口的作品，更是大家唱K必點歌。大熱作品背後的故事大家都聽過，有一些所謂的sidetrack卻很少人提起，正如今集的主菜——古天樂的《藍色的緣份》。陳輝陽一人擔任作曲、編曲、監製，講起這首歌他激動說：「呢首歌我係錄得好辛苦！如果冇記錯係錄咗兩個禮拜！」

陳輝陽在2006年為古天樂創作《藍色的緣份》，同時擔任編曲及監製，他憶述：「當時呢隻歌錄得好痛苦，冇記錯錄足兩個禮拜！」(葉志明攝)

古天樂在《2018年度叱咤樂壇頒獎典禮》奪得「我最喜愛的男歌手」，台上他笑言：「我真係好鍾意唱歌㗎！不過我唔識之嘛！」他形容自己能站在頒獎台上是奇跡一樣。古天樂2018年憑與謝安琪合唱《(一個男人) 一個女人和浴室》，喚起大家的集體回憶從而得獎。的確，古天樂在2000年代初曾推出4張專輯，大熱作品有《男朋友》、《天命最高》，當然不少得《今期流行》。而《藍色的緣份》是百事可樂的廣告歌，沒有正式收錄在專輯之中，甚至網上資料都極少，就等陳輝陽為大家解構背後的故事！

古天樂在叱咤台上笑言自己唔識唱歌，但陳輝陽在訪問中大讚他有進步。(資料圖片)

陳輝陽唔係「得把口」，訪問當日他帶同自己出版的琴譜，有些甚至已經絕版！即刻睇下先！(按圖放大)(葉志明攝)