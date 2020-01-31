【武漢肺炎】周杰倫巡唱香港站再延期　初步估計11月開騷

周董周杰倫原定去年12月在香港迪士尼露天場地舉行《嘉年華世界巡迴演唱會》的香港站演出，不過當時因社會因素未能預測交通情況而最終需要延期，並於本月底再公佈有關延期安排。直至日前(30/1) 傳出消息，周董的香港站演出有機會需延至今年11月才開騷。

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》香港站原定於去年12月舉行，不過因社會因素而決定延期至今年。 (網絡圖片)

主辦方本打算盡量安排在年頭進行演出，不過因近日「武漢肺炎」疫情持續，難以估計4、5月的情況，故此並不適宜進行演出。另外，由於今次《嘉年華世界巡迴演唱會》香港站屬於戶外演出，以香港迪士尼露天空間作演出場地，踏入6、7、8月的雨季及颱風季節也不宜開騷，去年亦試過Ed Sheeran在迪士尼開騷正好撞正大雨而需要臨時取消。在種種因素底下，主辦方認為11月可能是最快、最安全及最適合開騷的日期，不過詳情仍然有待跟政府及迪士尼方面商議。另外接下來3、4、5月，原定周董也需要在內地開騷，雖然目前已公佈的場次尙無變動，不過杰威爾音樂亦表示：「我們會以所有歌迷的健康為優先，要求各地主辦方以最高安全防疫標準來決定是否如期舉行或延期。」

近日因「武漢肺炎」疫情需要再度延期，加上因戶外演出，香港站分分鐘要年尾才開得成。 (網絡圖片)

演出再延期，唯有睇住之前各站嘅演出相片望梅止渴

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今次「武漢肺炎」疫情全球關注，周杰倫與太太昆凌也不例外，根據湖北省慈善總會昨日(30/1)最新發布的捐款公告名單，周董與昆凌合共向湖北省慈善總會捐出300萬人民幣，協助肺炎疫情的防控。