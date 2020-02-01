Taylor Swift紀錄片拆解天后如何擺脫政治冷感：後悔以前沒這樣做

以美國流行天后Taylor Swift為題材的紀錄片《Miss Americana》正式在Netflix上架，紀錄片講述了她由17歲鄉村音樂小公主的形象入行，一步一步走到現年30歲成為了美國流行天后，背後曾經歷多次的中傷、不安、壓力。除了演出及生活點滴，片中亦記述到她的脆弱一面，談論到自己患上厭食症、母親患癌等生活的變化。不過影片中涉獵最多以及最大篇幅的變化，主要落在22歲至27歲期間，Taylor Swift對自身話語權的看法，曾經她認為：「鄉村歌手的特質之一，便是不強迫別人接受自己的政治觀點，讓人們去過自己的生活。」

17歲出道成名，Taylor Swift早於20歲已成為「年度專輯」獎項最年輕得主。 (影片擷圖)

22歲時Taylor Swift接受訪問曾經表示：「我只是一個22歲的歌手，我不肯定人們是否想知道我的政治觀點，我覺得他們比較想聽我唱關於分手和感情的歌曲。」一隊美國女子組合「Dixie Chicks」更將這個道理深深的烙在Taylor Swift腦海中。美伊兩國開戰前，Dixie Chicks曾開口抨擊當時的總統喬治布殊，她們的言論引來極大迴響，被人們冠上「叛國賊」、「賤貨」、「反美國人」等負面稱號。Taylor Swift回想：「在我的演藝生涯當中，唱片公司和發行商只會跟我說：千萬別像Dixie Chicks。不過我很愛她們。」

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Taylor Swift曾公開表示自己不談政治，這亦成為了她事業生涯前半段的原則。 (影片擷圖)

出道以來，Taylor Swift認為自己極力維護一個好女孩的形象：「一個好女孩不會把自己的意見強加在別人身上；好女孩就是微笑揮手然後說謝謝；好女孩不會讓人因為她的觀點而感到不自在。」她曾表示：「我有投票權，但我無權告訴別人該怎麼做。」多年來極力避免麻煩，把自己不斷扭曲以免落人口實，這情況直至她遇上兩件事。其一是Taylor曾遭電台主持性騷擾，結果她在法庭上勝訴，不過她認為並不是每位受害人也像她一般好運，於是她開始關注女性平權議題、徹底改變她的人生：「下一次我有機會改變任何事，我最好想清楚要支持什麼以及我想說什麼。」

因為一次性騷擾風波，開始改變了Taylor Swift對人生及事業的看法。 (影片擷圖)

直至到Taylor Swift遇上了2018年的美國期中選舉，當時她對家鄉田納西州的參議員選戰頗有看法，因為共和黨候選人Marsha Blackburn令Taylor Swift反感：「Marsha Blackburn投票反對重新授權防止婦女受暴法案，那是用作保護女性不受跟蹤、約會強暴、家暴的法案，而他們也反對同性婚姻、反對任何權利。」於是Taylor Swift開始在社交平台上發表對選情的意見，不過此舉卻令她的團隊絲毫高興不起來。為此Taylor與團隊們吵了一大架，公司為她的人身安全感到憂慮，買下防彈保姆車之餘，更生怕巡演觀眾減少、傳媒報導她反對特朗普等等。

Taylor Swift向團隊抗辯：「這對我實在非同小可，Marsha Blackburn反對女性同工同酬、反對重新授權防止婦女受暴法案、反對同性平權，這是基本人權問題。我只是需要你們原諒我這樣做，因為我做定了。我很難過我兩年前沒那麼做，即使她最後勝出，至少我試過了。」

Taylor Swift曾因政治表態問題與團隊大吵了一場。 (影片擷圖)

結果，Taylor Swift在社交平台上正式發表自己的政治立場：「我不能接受自己只站在台上說『大家好，同性戀驕傲月。』但當他們被壓迫時卻不能發聲。」結果IG擁有1億多名粉絲的Taylor Swift首度打破不談政治的原則，令登記做選民的人數大大增加，單日內已多出了5萬多名選民，當時特朗普幽默笑言：「這令我對Taylor Swift的音樂少了25%喜愛。」往後的日子裡，她不時在公開場合呼籲大眾投票，雖然最後她支持的候選人Phil Bredesen仍是落敗。選戰過後，她更寫下了《Only the young》，希望透過這首作品讓年輕群眾更關心社會，勇敢讓權力轉移向自己一方，她認為這樣便能改善社會現況。