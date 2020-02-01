【武漢肺炎】On仔難忘實習護士經歷：希望醫護人員受到尊重同保障

因組合C AllStar而出道，陳健安除了是一位歌手以外，當年在組團初期其實已經是一位「半工讀」的實習護士，在理工大學修讀護士學位，On仔不時要演出、實習兩邊跑，故此C AllStar初期的演出及訪問On仔有時亦會缺席，在醫護崗位上非常盡責。近日「武漢肺炎」來勢洶洶，On仔像是重操故業般「護士Mode」上身，與網民分享抗疫資訊和心得，更分享實習護士期間的深刻經歷。

On仔又分享實習護士時的難忘經歷。 (網絡圖片)

On仔2012年畢業於香港理工大學護理學院，他坦言最初心態很簡單，希望讀完可以幫到屋企人，又有穩定收入。不過經歷1440小時的實習生涯，On仔曾去過兒科、老人科、婦産科、精神科、急症科、社康科、手術室、內科、外科等不同門科大開眼界：「從來無諗過護士要學摺被、鋪床單、換枕頭、換衫褲，原來都有學問，例如patient(病人)唔可以落床或者手上插住drip嘅情況下，點樣換衫床單？假如床單無鋪直，有摺痕，會令一個臥病在床完全唔郁得嘅病人增加生壓瘡嘅機會，連帶嘅後果係有傷口、受細菌感染，不堪設想。」

他又分享護士的厭惡性工作：「試過有一個病人，只要有人行過病床就會鬧人，仲經常將大便一粒一粒放上枱面。我問佢做乜鬧人，佢答乜我唔記得，淨係見到佢全身都係大便，已經乾咗，仲有藏咗喺指甲入面。然後我就決定幫佢抹全身，逐隻指甲清潔，搞掂哂，得到一句回應: 『唔該晒。』覺得好感動。」On仔認為一件「小事」能否做好其實牽涉到人性、專業知識、資源、人手、制度問題：「曾經見過，因為人手不足又趕時間，有清潔姐姐幫手換片，未抹乾淨就包返住，除咗污糟，仲有機會搞到patpat皮膚爛同感染。」