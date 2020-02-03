《全民造星》細貓應智越韓國學成歸來　出道舞曲冀鼓舞港人

《全民造星》不只培養出MIRROR和ERROR，其他參賽者亦開始進軍樂壇，為廣東歌注入新血，例如人稱「細貓」的應智越昨日（2日）以跳唱歌曲《約你跳舞》正式出道。曾接受韓國練習生訓練，最近完成了韓國慶熙大學「後現代音樂系」學士課程的細貓特意邀請韓國音樂人合作，又赴當地拍攝MV，同時請來舒文監製和林若寧填詞，實行將廣東歌和K-pop元素二合為一。

「細貓」應智越參加過《偶像練習生》和《全民造星》，又曾接受韓國練習生訓練和就讀當地大學，今年終於學成歸來。（IG/@mr_littlecat）

《約你跳舞》集合香港、韓國和美國製作團隊創作，香港方面有林若寧為細貓「度身訂造」歌詞，又在舒文的指導下，找到一個合適的廣東歌演繹方法，《約你跳舞》編舞就由排舞老師Ocean Wong團隊完成；另外，《約你跳舞》由韓國音樂人C-Young及Kim Sung Hwan作曲和編曲，完成錄音後，舒文把歌曲送到美國作混音和製作母帶。整個企劃耗資超過60萬。

《約你跳舞》集合香港、韓國和美國製作團隊創作，其中包括金牌監製舒文。（IG/@mr_littlecat）

細貓留意到近年香港市場較少出現跳唱歌曲，所以選擇以跳唱歌曲和大家見面。眼見近日武漢肺炎令香港人心惶惶，細貓希望大眾能從歌曲中帶來一點鼓舞，並祝願各位身體健康。