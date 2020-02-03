【武漢肺炎】紅館之災　劉德華莫文蔚張智霖輪流宣佈演出延期

「武漢肺炎」疫情持續，不少公共服務也受影響，連帶坊間不少娛樂消閒活動亦相告取消或延期，尤其以密集多人的活動影響更甚。單單過去一星期便有三個紅館大型演唱會宣布延期，包括原定2月15日舉行的一連12場《劉德華My Love香港演唱會》、3月20-21日《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會-巔峰之旅》香港站，以及預計4月舉行的張智霖紅館演唱會。

「武漢肺炎」肆虐，紅館演唱會紛紛宣告延期演出，看來這兩年的紅館檔期將會越來越緊逼。 (網絡圖片)

當中劉德華演唱會已經第三度延期，首次延期是因2017年華仔墮馬受傷，而去年華仔在演出時亦感染流感被逼腰斬，不少已購票樂迷也紛紛表示倒霉。而莫文蔚演唱會的主辦方亦表示：「因考慮到現時新冠狀病毒疫情嚴峻，以保障所有演出者、觀眾及人員健康安全，原定3月20-21日《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會-巔峰之旅》香港站的演出，決定延期舉行。祝所有人都平安健康！」另外張智霖去年曾宣布將會舉行大型巡迴演唱會，據知主辦方已成功申請到今年4月的紅館檔期，不過受疫情影響而決定改期。

繼墮馬、流感後，華仔已是第三度延期演出。 (資料圖片)

比起紅館等大型演出，反而「細場」似乎較著數，暫時不少「細場」如麥花臣、伊館等演唱會仍然如期舉行，包括2月28日的陳健安伊館演唱會、3月4日的莫旭秋演唱會、3月21至22日的林一峰麥花臣演唱會、3月27日的余香凝演唱會、3月29日的雞蛋蒸肉餅演唱會等仍然未受影響。而4月3至4日的江海迦紅館演唱會、4月10至11日的方皓玟紅館演唱會、「5月之約」的五月天紅館演唱會則未有進一步消息。

暫時仍如期舉行嘅演唱會