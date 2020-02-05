【武漢肺炎】李榮浩為疫情創作《同根》：只要能做的都要做

「武漢肺炎」爆發近一個月，國內物資緊張，疫情訊息亦令各地民眾感到擔憂。各界人士有錢出錢，有力出力，就連演藝圈也不例外。李榮浩昨日在網上突然發佈新歌《同根》，以抗疫為題，希望透過歌曲在低能量的時候為大家打打氣。李榮浩在微博上發表新歌的時候表示：「事發當下著急找物資捐款沒想過寫歌，後來覺得只要能做的都要做，哪怕只是一句安慰也行，《同根》，送給與我同根的十幾億人。」

李榮浩近日為「武漢肺炎」創作《同根》抗疫。 (網絡圖片)

《同根》歌詞寫實，第一段寫出疫情下的民眾心聲：「做不了醫生，也想要救人，爆炸新聞又多幾個省沉淪。抱怨的越多，心裡越不好過，剛捐的那點薪水雖然不多。」後半段又相當鼓勵人心：「十幾億人同根，同一家人，都有過紛爭。可每當一方受困，是捨命陪伴的人。」不少網民聽後也大受感動，又透過歌曲向前線醫護人員表示尊敬。

早前李榮浩亦為疫情急忙找物資及捐款。 (網絡擷圖)

每逢天災，這類抗疫作品大概也令人先入為主覺得曲風會偏向老套。不過李榮浩作為當代創作天才，曾多次入圍金曲獎「最佳作曲人」，今次《同根》雖為抗疫歌，但卻毫無土味，充份利用流行曲的優勢打入人心，質素絕不下於李榮浩其他大熱作品。

李榮浩早前炮轟經理人公司不為他出歌，近日一口氣推出三首新作，每首也有驚喜。 (網絡圖片)