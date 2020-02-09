Justin Bieber變真男人做慈善　新歌MV踩入社區關心弱勢社群

加拿大流行天王Justin Biber將於情人節推出第5張個人專輯《Changes》，顧名思義他希望藉此告訴大眾自己的轉變，從男孩轉變成男人。前幾年Justin Bieber的私人生活成為大眾焦點，他更因此惹來批擊，令他身心都承受極大壓力，甚至取消巡迴演唱會來避世。捱過千夫所指，Justin Bieber希望安定下來，新碟的歌詞信息亦圍繞自己成長後變成一個充滿愛的丈夫，並感激妻子在旁支持。

今次《Changes》回到Justin Bieber較早年作品《Journals》和《Believe》的R&B-pop，捨棄了上一張大碟《Purpose》的「冬池冬池」EDM舞曲，他稱這種充滿他個人特色的R&B為「R&Bieber」。繼2首先行曲《Yummy》和《Get Me》後，於新碟 《Changes》正式發行前一星期再推出新單曲《Intentions》，邀請到美國Hip Hop組合Migos的成員Quavo合唱，Bieber藉此表達他對Alexandria House，一所為婦女和兒童提供緊急及安全庇護和支持的洛杉磯非盈利機構。

Justin Bieber終於大個仔，新碟《Intention》信息圍繞愛與感激太太，他更捐出20萬美金成立慈善基金幫助中轉家庭。(MV截圖)

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新歌《Intentions》MV道出其中3位受惠「畢業生」於得到Alexandria House支援後，想為自己、家人及社會回饋的「intentions」。同時Bieber成立了INTENTIONS Fund，他個人首先認捐20萬美金，支持Alexandria House中家庭的目標和夢想。

Justin Bieber在MV結尾寫道，他捐出20萬美金成立INTENTIONS Fund幫助中轉家庭。(MV截圖)

Justin Bieber - Intentions ft. Quavo ： https://youtu.be/9p2wMpVVtXg