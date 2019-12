Billie Eilish可愛一面你見過未？　一講Justin Bieber即變迷妹！

Bille Eillish少女心大爆發!最新一集James Corden的《Carpool Karaoke》有Billie Eilish作嘉賓,一提起偶像Justin Bieber她頓時害羞掩面。同場更彈起Ukulele,唱著小時候練習的歌曲,讓大家見識到《bad guy》以外另一面的Billie Eilish。

歐美樂壇新星Billie Eilish的歌曲予人一種詭異的感覺,但私底下她充滿少女心。(節目截圖)

節目一開始,Billie Eilish與James Corden合唱大熱作品《bad guy》。熱身過後Billie被問到這段時間有哪些事最震撼,她先說起偶像之一,Green Day的主音Billie Joe Armstrong(《Rolling Stone》訪問片段),然後提到她「本命」級的偶像Justin Bieber頓時害羞掩面,與平時大家從《all the good girls go to hell》、《bad guy》等歌曲認識的形象大相徑庭。

一講起Justin Bieber,Billie Eilish即刻怕醜掩面。(節目截圖)

Billie Eilish講起在《Coachella》音樂節相遇的經歷(相關片段),她說:「當時我掛在口邊『不要用Justin Bieber當驚喜,我承受不了!』本來我在看Ariana Grande演出,但我看到一個身影,我知道是他,因為我清楚他的身體語言、小動作、衣著。當時我瘋狂了一樣! 」在旁的James Corden聽到Billie形容得繪影繪聲也忍俊不禁。

這個表情接比較接近我們認識的Billie Eilish。(節目截圖)

