【Chill Club】陳潔靈、Gin Lee撐起新一集　完美示範Hi Fi級實力

ViuTV節目《Chill Club》由唱得之人湯寶如、彭家麗，夥拍駱振偉擔任主持，又有Joey Tang任樂隊總監，班底如此強大，當然一集邀請的嘉賓亦充份份量。最新一集(12月22日播出)主題為「陳潔玲之夜」，除了邀請到Miss Chan Chan外，還有新一代實力唱將Gin Lee，實行要大家聽出耳油。

明晚播出的《Chill Club》主題是「陳潔靈之夜」，Miss Chan Chan為大家唱盡首首金曲。

既然是「陳潔靈之夜」當然要唱盡Miss Chan Chan金曲，打頭陣有《白金升降機》及《風是冷》，又邀請到《全民造星II》的參賽者Eagle幫手，將《誰令你心痴》重新編曲，加上Miss Chan Chan深情演繹實在不能錯過。事後Miss Chan Chan更大讚Eagle是明日之星，又笑言：「當時foul你係特登嘅，等你唔好企喺幕前，專心做幕後，為我哋樂壇做更多好嘅廣東歌。」

《造星II》參賽者Eagle精通多種樂器，當時是花姐心目中的五強人馬。(網上圖片)

另外，Gin Lee一口氣唱出《喘息空間》、《很堅強》和《月球下的人》，實在令人聽得陶醉。Gin Lee是唱得之人大家都知，尤其Live狀態非常穩定，看她現場演出就知何謂功架。節目尾聲她更重新演繹陳奕迅的《重口味》，Miss Chan Chan則唱出首本名曲《今晚夜》，為節目畫上一個圓滿句號。

Gin Lee一口氣唱出《喘息空間》、《很堅強》和《月球下的人》。

點擊睇更多Gin Lee靚相！(按圖放大)(資料圖片)