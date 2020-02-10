Supper Moment重編《對岸對望》有咩花臣？　聽真木結他神之一手

Supper Moment去年4月遠赴紐約錄製新碟《19 Moment》，收錄18首經重新編曲的舊作以及一首歌，近日亦陸續推出MV，以及記錄片為大家解構整個錄音過程。昨日Supper Moment推出了《對岸對望》的MV，歌曲面世了10年，終於有屬於自己的MV。

《對岸對望》收錄在Supper Moment首1張EP《等等…》當中，不經不覺已面世10年。在《19Moment》的重新編曲版本，感覺比起最初的感覺更成熟，加入鋼琴，每樣樂器的彈奏與音色都比以前處理得更好，當中Sunny更加入一段木結他Solo，如神來之筆一樣。

Sunny在新版《對岸對望》加入木結他Solo，如神來之筆一樣。(MV截圖)

點擊睇《對岸對望》MV靚仔畫面！(按圖放大)(MV截圖)

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Supper Moment在訪問中提到，今次美國錄音之旅時間太緊迫，所以有些作品是邊錄邊編，幸好《對岸對望》的新編曲很快達成共識。講起錄音過程阿雞、阿達、CK不斷派高帽給Sunny，一人一句：「呢個間奏係無啦啦生出嚟㗎，錄嗰個人木結他、電結他都處理得好，又度得好！」阿雞笑言：「我幫佢監製嘅時候喺到諗『呢個人苦練咗廿嘅輕功水上飄，終於大派用場』！」 Sunny最後回馬槍講一句：「都係監得好啫！」四子有講有笑解釋今次錄音的過程。

結他手阿雞笑言：「Sunny練咗廿年嘅輕功水上飄終於大派用場！」(資料圖片)

Supper Moment - 對岸對望 Official MV：https://youtu.be/JtmAa7blpwM