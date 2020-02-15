樂壇新人莊正被控暴動罪　音樂夢碎向SonyMusic提出解約

2019年樂壇男新人Lester莊正，因去年在「理大圍城」一事身處現場而被警方拘捕，及後被控告「暴動罪」，案件編號為KCCC2790/2019，11月已保釋並於網上報平安。

簽約Sony Music HK不足一年，Lester去年推出首支個人作品《開放世界》，在11月被捕保釋後，他昨日再於社交平台上分享近況，表示自己已正式與唱片公司解約：「相信大家都知道我而家被控暴動罪。依加仍然等緊上庭審理案件，亦因為有法律問題在身，所以希望優先處理呢件事同埋安頓自己既心情，所以實在冇辦法做一個全職藝人/歌手了。由於唔想影響公司SonyMusic，所以早前我已經單方面提出同公司解約，並且係雙方共識及同意下於1月達成了解約協議。希望係度同大家講聲，唔洗大家估估下同產生誤會，同埋多謝咁多年黎公司既所有同事，一路以黎辛苦大家湊住我。」

莊正在社交平台上更新近況，表示自己單方面向Sony Music解約。 (網絡擷圖)

Lester莊正2014年以組合VnP參加歌曲創作比賽勝出，苦等5年終於成功以男歌手身份出道，推出個人作品《開放世界》。除了音樂作品外，莊正最為人熟悉的演出，是2013年為網絡短片《Come On James》擔任男主角James，當年這套微電影在網絡上一炮而紅，亦為莊正帶來更多亮相幕前的機會。

去年推出首支個人作品《開放世界》，卻成為了他唯一的個人作品。 (影片擷圖)