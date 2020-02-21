【武漢肺炎】商台將安排員工放無薪假期　森美：唔介意犧牲少少

因「武漢肺炎」疫情影響持續，香港社會各界也遭受影響，除了學校停課外，不少行業的打工仔亦被逼放無薪假或打折出糧。在公共服務上亦未能避免，商業電台表示將於4月起安排員工放無薪假。發言人指出：「有鑑於目前社會情況及疫情持續，本台在不影響廣播服務的大前提下，正與員工作出無薪假期的安排。商業電台會一如既往堅守崗位，服務全港市民，與香港人共渡時艱。」有關無薪假安排涉及那些部門及主持，商台暫未有透露，不過據悉連商台新聞部員工也包括在內。

肺炎疫情持續下，商台透露將安排員工放無薪假期。 (資料圖片)

問到商台DJ森美有關今次商台的工作安排時，他表示：「會盡量保持電台節目嘅運作，雖然預計收入會減少，不過我哋呢啲收入比較高唔介意犧牲少少，如果可以保得住收入較低同事嘅職位都好值得。自己盡力同大家一齊捱過去，希望個市好返嘅時候，公司會記得大家一齊共渡時艱嘅日子。」他又續道：「我自己都有公司，由社會運動到而家，其實自己都冇咩收入，但盡量都唔炒人、唔減人工，總之有福同享，有禍同當。」