【武漢肺炎】AGA江海迦演唱會因疫情取消　紅館將近半年冇演出？

武漢肺炎疫情持續，本港各個大大小小的演唱會亦相繼延期，繼On仔陳健安及林一峰早前宣告個唱延期後。AGA江海迦剛剛亦透過社交平台宣布，原定於4月3及4日舉行的紅館演唱會《Round Midnight Live 2020》需要取消。

AGA親身錄製聲帶向大家交代取消演唱會一事，她說：「大家好，我係AGA。今日有一個消息需要同大家宣布返，因為疫情嘅關係，決定取消4月份紅館演唱會。但係我哋會重新入紙，直到攞到另一個紅館檔期。其實過去嗰5個月，我同我嘅團隊非常努力，去籌備呢個演唱會所有製作，非常期待同大家分享呢個成果。咁依家所有嘅工作會如期進行，今日亦都會有新歌帶畀大家。」

《Round Midnight Live 2020》是AGA出道七年以來舉行的首個紅館演唱會，不論是AGA還是她的樂迷也期待已久。在疫情影響下無奈宣告取消，紅館已將近5個月沒有演出進行，對上一個成功舉行的演出，已是去年11月的《費玉清告別演唱會2019香港站》，而近幾個月當中，包括張敬軒、陳奕迅、黃貫中、劉德華、周國賢及莫文蔚等歌手也因不同原因而相繼宣布延期或取消。

AGA為著《Round Midnight Live 2020》紅館演唱會，由去年11月已開始進行籌備工作，無奈因疫情而需要取消。 (網絡圖片)