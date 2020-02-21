經典歌變星夢主題曲新出路　同期推兩首翻唱作品隨時害死歌手

近日Home Office，或許不少人也選擇留在家減少外出，連帶觀看電視的人也增多。早前TVB發表收視報告，晚上三套劇集也暴升3點。的確有不少人應該也喜歡晚上在家開住電視，貪求有聲音陪伴，就連記者也不例外。不過某夜一邊工作一邊聽到電視傳來幾句歌詞「望著海一片 滿懷倦 無淚也無言」，卻不禁讓人側目。原來星夢又再次將經典作品充當劇集歌曲，今次吳若希翻唱梅艷芳的金曲《似水流年》，要說是吳若希唱得差又似乎不太公道，只是有比較之下，而且是如此殿堂級的相較底下，Jinny越級挑戰《似水流年》只能用勇氣可嘉去去形容，出現網民抨擊則是非戰之罪，要怪就只能怪公司政策下要令旗下歌手承受此等壓力。

近日吳若希為《大醬園》翻唱《似水流年》，不少樂迷認為梅姐的原曲難以取代。 (網絡圖片)

其實近期星夢也喜用翻唱歌作劇集插曲，就如去年譚嘉儀與谷婭溦分別以國粵語翻唱《今宵多珍重》作為《金宵大廈》的主題曲，再數遠一點又有菊梓喬翻唱《但願人長久》作為《跳躍生命線》插曲。而今年則出現了吳若希《似水流年》及谷婭溦《月亮代表我的心》，這樣高頻率地翻唱金曲，反映了好幾個問題，亦是星夢需要正視的問題。

今次吳若希翻唱《似水流年》引來樂迷反彈，絕對是非戰之罪，星夢應好好在選曲上多加考慮。 (資料圖片) 第一，星夢的音樂班底嚴重人手不足，有留意星夢作品的樂迷，大概有幾個名字也是特別熟悉：張家誠、張美賢、韋景雲、朱俊傑，幾乎每首星夢的出品也離不開這幾個名字，但一年下來卻要生產大量劇集主題曲、插曲。就如去年為例，單計劇集相關歌曲已26首，作為創作人，再多意念也會在如此產量下被逼瘋。故此其中一個方便快捷的解決方法便是翻唱，節省了作曲作詞，只需要將原曲重編便可以開始灌錄，完全符合成本效益，不過久而久之便會讓人覺得新意欠奉。 第二，將成功套路無限重複。重複，一直也是星夢的弱點之一，由曲風重複，到現時翻唱歌重複，反映出星夢是一間較穩打穩紮的唱片公司。其實穩陣並不是錯誤，畢竟現時的環境底下，唱片公司也沒太多資源讓歌手去冒險，不過星夢大概沒想到，稍一不慎選曲錯誤，便會將歌手推入萬劫不復的境地。 第三，便是認受性問題。要知道，有些歌曲、有些歌手是不能被潛越的，就如今次《似水流年》，歌曲太深入民心，而梅姐的演繹也實在難以取代，沒有相當的人生歷練是唱不出那種淡泊人生的感覺。嚴格來說，香港任何一個歌手翻唱此曲也是難以入屋，甚至會被抨為摧毀原曲。《似水流年》，若果是為著悼念梅姐在舞台上致敬翻唱，也還可以接受，但利用香港樂壇的回憶作賣點，希望為劇集谷宣傳，又未免眼高手低了一點。

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其實提起星夢歌手當中，最早期玩翻唱的應該是胡鴻鈞。2013年星夢前身仍叫作星煥國際時，胡鴻鈞曾翻唱《化蝶》作為《師父·明白了》的插曲，由於大幅度改編，加上主題切合劇集，當時大受歡迎，而胡鴻鈞後來更推出大碟《明知故犯》收錄了不少翻唱作品如許美靜的《明知故犯》、彭羚的《如夢初醒》等。大概星夢從中看到商機，久不久也會推出翻唱作品，直至2017年譚嘉儀翻唱《陪著你走》再爆紅，令這個做法越來越頻密。今次吳若希翻唱《似水流年》，谷婭溦又同期翻唱《月亮代表我的心》，不禁令觀眾覺得：「星夢係咪開始冇貨賣？」希望這個經驗會成為一個儆醒，在往後選擇翻唱作品時更小心謹慎，避免害苦了歌手本身。