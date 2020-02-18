連詩雅與曾若華合唱《零分》　網民大讚Shiga將歌曲提升一個層次

Shiga連詩雅自去年頭轉投星夢娛樂後，音樂上似乎進入了一個短暫的停滯期，推出了三首音樂作品，其中兩首也是劇集主題曲，包括《獨孤天下》主題曲《孤身走》及《性敢中環》片尾曲《過路人》。但不能否認的是，Shiga投放在音樂上的時間似乎是減少了。近日Shiga在社交平台上發佈翻唱影片，與舊公司華納唱片的師妹JUDE曾若華合唱《零分》，得到不少樂迷讚賞。

近日Shiga與JUDE合唱《零分》，二人的聲線相當合得來，獲得不少樂迷大讚。 (影片擷圖)

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《零分》是JUDE重返樂壇後今年推出的新作品，推出一個月已得到不俗迴響，更於「叱咤樂壇流行榜」打入季軍位置，歌曲班底可說是華納的御用音樂人，包括林若寧、徐浩、黃兆銘、齊樂平等，JUDE更親自參與到作曲部份。為著宣傳新歌，JUDE找來不同音樂人與她crossover，其中一位便是師姐連詩雅。

雖然二人現處於不同的唱片公司，不過亦相當難得可以有合作空間，令樂壇多一份繽紛色彩。今次合唱新歌《零分》，比原版多出了Shiga的和音，不少網民也大讚Shiga的聲線令歌曲提升了一個層次，也大讚她的唱功有進步。《零分》作為一首典型的「華納情歌」，不得不說的確相當適合連詩雅以往的唱腔，如果當年Shiga沒有轉投其他唱片公司，JUDE可能也會多作幾首同類型作品給Shiga。

不少樂迷大讚Shiga唱功有進步，除咗外表亮麗，其實Shiga仲有好多可取之處。 (網絡圖片)

其實連詩雅離開華納不多不少也有點可惜，華納時期曾推出不少膾灸人口的作品，包括《到此為止》、《好好過》、《說一句》等。反觀轉投星夢後，可能較多時間投放在拍劇上，預計今年推出《使徒行者3》以及領銜主演的《那些我愛過的人》，令她音樂產量減少，就連去年的樂壇頒獎禮上也只得到《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》的「勁歌金曲獎」。希望星夢在未來日子能給予Shiga多一點自由發揮的空間，令她能再度產出令人驚喜的經典歌曲。