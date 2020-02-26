Lady Gaga隔3年半再出新歌　《Stupid Love》再現狂野造型

Lady Gaga自2016年推出專輯《Joanne》後，已近3年半沒再推出新專輯。2018年拍攝電影《星夢情深》並演唱《Shallow》，予人感覺更是大變。不過多年未有回音，今年Lady Gaga的新專輯終於有著落，據知她的新專輯#LG6將訂名為《Chromatica》，暫定於今年4月推出。而新歌《Stupid Love》在上月被洩漏後，亦正式公佈於2月28日發行。

預計今年將推出新專輯，Lady Gaga近日推出首支單曲《Stupid Love》。 (資料圖片)

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根據外媒報導，今次Lady Gaga的新專輯將收錄12首歌，每首歌也會代表一種顏色，而打頭陣的《Stupid Love》則以粉紅色作主調。Lady Gaga昨晚在社交平台上正式發佈了新單曲《Stupid Love》的實體廣告牌，而造型亦隨之在網絡上出現。今次《Stupid Love》回歸以往Lady Gaga的浮誇形象，以粉紅色緊身衣作主調，額頭上貼上一個心型符號的頭飾，對於這個造型有網民笑言：「到底是美少女戰士還是恐龍戰隊？」