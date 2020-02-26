【武漢肺炎】受限韓令影響　Super Junior巡演香港站延期

新型冠狀病毒肺炎疫情擴大至韓國，單計今日(26/2)上午已宣布新增169宗確診個案，至今累計1146宗病例。港府昨日(25/2) 清晨6時起對韓國實施封關措施，所有非香港居民由韓國來港不得入境。在疫情及封關影響底下，原定於3月28日在亞洲國際博覽館舉行的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME》亦需要延期舉行。

隔2年再次到港開騷，可借因疫情影響而需延期。 (資料圖片)

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今日主辦單位寰亞娛樂宣布：「「因新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，現決定原定於2020年3月28日在亞洲國際博覽館－Arena舉辦的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR－SUPER SHOW 8：INFINITE TIME' in HONG KONG》將會延遲舉行。具體演出時間將另行通知。對於等待是次演出已久的粉絲及觀眾，深感抱歉！期望疫情可以盡快得到控制，令大家可以再次欣賞Super Junior的精彩演出。」