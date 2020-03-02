【新冠肺炎】Green Day香港演唱會延期　籲樂迷保留門票等待重演

傳奇Pop Punk樂隊Green Day原訂於3月20日假亞洲國際博覽館舉行《GREEN DAY LIVE IN HONG KONG 2020》，不過鑑於武漢肺炎疫持續，遺憾地宣布演唱會需要延期，並向樂迷承諾將盡快重新安排演出日期，屆時再作宣布。

傳奇Pop Punk樂隊Green Day原訂於3月20日假亞洲國際博覽館舉行《GREEN DAY LIVE IN HONG KONG 2020》，不過鑑於武漢肺炎疫持續，遺憾地宣布演唱會需要延期。(gettyimages圖片)

Green Day原訂於3月20日舉行的演唱會要延期，唯有睇住相睹物思人先啦！(按圖放大)(gettyimages圖片)

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Green Day遺憾地宣布演唱會延期，向樂迷說：「由於新型冠狀病毒引起的健康及旅遊考慮，我們很遺憾對即將於亞洲舉行的演出作出延遲舉行的決定。我們知道這是很糟糕，我們亦十分期待與你們見面，請保留你們的門票，我們將很快宣布最新的演出日期。」而主辦單位亦補充，所有經快達票（香港）購買之門票均適用於更新的演出日期。我們與樂隊管理團隊正積極重新安排演出日期，並會盡快向大家公布。