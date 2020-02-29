【專訪】全民造星細貓由肥仔變靚仔歌手　發奮全因戴綠帽？

《全民造星》第一季節目完結了一年多，不少選手也開始嶄露頭角，成為樂壇當中的一份子，除了較為人熟悉的姜濤、Ian陳卓賢外，其實還有些選手亦相當有實力，就如細貓應智越，當年曾打入十強位置，與MIRROR的成員位置擦身而過，其實細貓本來亦有機會成為MIRROR的一員，不過最後因合約原因未能與花姐簽約。塞翁失馬，卻造就了現在單飛的機會，在韓國修讀後現代音樂系，又經歷練習生的訓練生涯，細貓卻道：「其實最需要多謝係自己嘅初戀。」 攝影：陳順禎

細貓應智越由韓國練習生到參加《全民造星》，現在終於有機會正式出道做歌手，他表示最需要多謝的，是自己的初戀。 (陳順禎攝)

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與姜濤有一點相似之處，就是細貓在學時期也曾經是一位「肥仔」，就跟香港大部份年青人一樣，聽著周杰倫、方大同、側田的作品長大：「細個覺得佢哋好型，可以自彈自唱自己作嘅歌，所以佢哋就成為我心目中嘅偶像，向著呢個方向進發。」雖然從小已經開始接觸音樂，不過由於一直也是被家長要求學習，故此亦沒有太上心，直至細貓在網上看見有人翻唱流行曲，才真正重拾這項興趣，而細貓比同年齡層幸福的是家長從未反對他在音樂上的追求。直至中五，細貓遇上他的初戀，可惜最後被第三者介入：「畀人撬牆腳真係好傷，所以我嗰時不停同自己講，一定要好比佢睇，於是不停玩音樂、不停練舞，最後連DSE都冇乜溫習，但就投入咗其他興趣，老師都睇住我由7、80公斤跌到得返60幾公斤，當時嘅怨恨真係好大。」由於體型肥胖而失去信心，所以失戀亦成為了細貓鞭策自己的動力。

細貓解釋，他開始接觸唱歌跳舞的契機，正是因為初戀出軌對他傷害太深。 (陳順禎攝)

DSE後，細貓去到韓國相當有名的慶熙大學升學，修讀後現代音樂系，其實連G-Gragon也曾修讀這所大學的同一科，學系主要以藍調、R&B等音樂風格為主，從而演變成現時的流行曲。同時他又在韓國成為了練習生：「呢段時間要不停兩邊走，落堂就去訓練，每日嘅時間表非常密集，只能夠瞓四個鐘左右。」

細貓分享他最辛苦的日常時間表：「每朝6、7am左右就起身做Gym，大概做3、4個鐘食完飯，就去學跳舞，不停重複到同其他人角度一致、節奏一致。去到5pm左右就會自己去練唱歌，練到7pm就食晚飯，之後緊接學唱歌，學到9:30pm就開始選修班，我就選修唱歌同作曲，大概去到11pm，就會排跳舞老師畀我哋嘅功課，排到1am先返宿舍。最慘返到宿舍仲要排隊沖涼，瞓教已經3am。」他笑言這樣生活雖然辛苦，不過習慣以後便會變得像機械人般無慾無求。

在韓國當練習生的期間，他每日也需要訓練至深夜，造就出刻苦的性格。 (陳順禎攝)

在韓國渡過幾年艱苦生活，固然養成了細貓的刻苦的性格以及跳唱功底，不過他又指出韓國練習生的訓練也有缺憾：「因為訓練太機械式，我哋香港人聽陳奕迅嘅歌會覺得好有感情，但去到韓國學唱歌，個老師第一件事就係叫你唔好有感情。變相返到嚟參加比賽或者做歌手，呢種特質會成為弊處，之前錄新歌《約你跳舞》，舒文老師會嘗試叫我用唔同方法去演繹，但韓國就只需要我唱得精準。」他笑言：「其實喺香港接受教育都有好處，因為我哋細個會讀通職，訓練個人思維，知道自己條路要點行，自由度亦比較大。而韓國嘅優點喺另一面，佢哋細細個已經好識唱歌跳舞，不過可能諗嘢冇咁深思熟慮。」