【新冠肺炎】東京事變取消5場巡演　椎名林檎恐面臨破產危機？

由椎名林檎領軍的日本傳奇樂隊東京事變於2月29日宣布回歸樂壇，消息一出後便馬不停蹄舉行音樂會，原定由2月29日至4月9日期間舉行一共13場巡演，分別會到訪東京、大阪、仙台、札幌、福岡、名古屋等地。不過，日前則傳出有歌迷疑似出現病徵仍繼續參與音樂會，引來各方面抨擊，而日本天團X Japan團長YOSHIKI更五度出Post批評主辦單位做法不當。結果東京事變演唱會主辦單位「黑貓堂」宣布，將取消其中5場的演出。

東京事變今年復出，早前襯著「東奧」熱，拍攝了一條以奧運會為題材的復出影片。 (網絡圖片)

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首兩場在東京舉行的巡演當中，雖然音樂會在會場入口設有體溫探測儀，亦有安排退票手續，但上星期六起連續兩場音樂會依然爆滿，加上有網民聲稱疑似出現病徵卻仍出席音樂會，所以在當地惹來批評。X Japan團長YOSHIKI更在Twitter上暗指今次東京事變做法不當：「我認為歌迷、工作人員和歌手都有自己的情況，請首先考慮您的安全和健康。」、 「對於樂隊朋友及其歌迷，雖然我不是一個可以成為榜樣的人，但在這種情況下我不會犯錯。這可能是一個痛苦的決定，但是目前，表演和參加音樂會對於每個人來說都是一件危險的事情。祝大家安全。」YOSHIKI在最後一則帖文語重深長說：「如果有生命，就可以恢復某天失去的一切。但是死去的人則一去不返。讓我們考慮一下將來互相幫助的方法。」

YOSHIKI在Twitter出post，批評東京事變照舊開騷的做法，更勸籲大家留返條命才是重點。(資料圖片)

在多方壓力下，今日「黑貓堂」宣布3月6-7日的大阪場次、3月14-15日的仙台場次，以及3月21日的札幌場次，一共5場演出將會取消。作出是次決定，深信將對主音椎名林檎造成不少壓力，畢竟今次東京事變演唱會的主辦單位「黑貓堂」，是椎名林檎開設的事務所，規模極細，若果巡演取消需要負擔巨額賠償，就連日本樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎亦表示，由於疫情不獲保險賠償，若果是次巡演全部取消，造成的損失恐怕要帶來破產的後果。