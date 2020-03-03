【新冠肺炎】東京事變照開騷捱轟　YOSHIKI批評：最重要留返條命

由椎名林檎領軍的日本傳奇樂隊東京事變於2月29日宣布回歸樂壇，消息一出後便馬不停蹄舉行音樂會，即使新冠肺炎疫情在日本持續亦無礙他們開騷。不過，日前則傳出有歌迷疑似出現病徵仍繼續參與音樂會，引來各方面抨擊，其中日本天團X Japan團長YOSHIKI更五度出Post批評主辦單位做法不當。

面對新冠肺炎疫情，東京事變繼續開騷，更有疑似出現病徵的歌迷入場，事件令樂隊惹來批評。(網上圖片)

多個大型演唱會、活動都因疫情而取消及延期，但東京事變依然堅持開騷。雖然音樂會在會場入口設有體溫探測儀，亦有安排退票手續，但上星期六起連續兩場音樂會依然爆滿，加上有網民聲稱疑似出現病徵卻仍出席音樂會，所以在當地惹來批評。有日本雜誌指，今次東京事變演唱會的主辦單位「黑貓堂」，是椎名林檎開設的事務所，規模極細，若果巡演取消需要負擔巨額賠償，故有指椎名林檎今次如期開騷，是出於無奈決定。

日本媒體指，東京事變所屬事務所是由椎名林檎開設的「黑貓堂」，是規模極細的公司，若果巡演取消則要負擔巨額賠償，亦傳出椎名林檎因此逼於無奈開騷。(網上圖片)

有網民指自己身體不適仍要去東京事變音樂會，事件引起軒然大波。(網上圖片)

YOSHIKI先後五度批評 語氣強硬

X Japan團長YOSHIKI雖然沒有開名，但在Twitter連出5篇發帖，暗指東京事變如常開騷做法不當，字裏行間語氣強硬，更勸籲大家：「留返條命先可以重拾失去的事」。YOSHIKI在2月29日開始出post：「我認為歌迷、工作人員和歌手都有自己的情況，請首先考慮您的安全和健康。」、 「對於樂隊朋友及其歌迷，雖然我不是一個可以成為榜樣的人，但在這種情況下我不會犯錯。這可能是一個痛苦的決定，但是目前，表演和參加音樂會對於每個人來說都是一件危險的事情。祝大家安全。」YOSHIKI在最新一則帖文語重深長說：「如果有生命，就可以恢復某天失去的一切。但是死去的人則一去不返。讓我們考慮一下將來互相幫助的方法。」

YOSHIKI語重深長勸大家要冷靜做決定，並顧及自己的安全與健康。(按圖放大)(網頁截圖)

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