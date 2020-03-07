【歌手2020】胡夏10年唱50首OST幾近崩潰：能聽一下我的專輯嗎？

《歌手·當打之年》(又名：歌手2020) 播出第五期的節目，由於今季賽制有所變動，每輪賽事也加入了奇襲歌手，讓他們主動向參賽歌手發動挑戰，故此節目的選手調動將更頻密。而在最新一集當中，吉克雋逸、胡夏、秦凡淇則成為奇襲歌手加入戰場，挑戰現任的在線歌手。雖然本集胡夏未有上場發動奇襲，不過深信觀眾對他亦毫不陌生，即使記不住他的名字，也應該記得他曾為台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》演唱主題曲《那些年》，畢竟2012年胡夏也橫掃了華語樂壇多個獎項，當中包括了叱咤903頒發的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」、香港電台頒發的「優秀流行國語歌曲獎 金獎」以及新城電台頒發的「新城國語力全球最受歡迎歌曲」。

還記得由九把刀執導的《那些年，我們一起追的女孩》嗎？主題曲《那些年》正是由胡夏所唱。 (網絡圖片)

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雖然自《那些年》後，胡夏似乎在香港樂迷的視線當中消失，不過實際上原來他這些年曾推出不少音樂作品，甚至令他禁不住在《歌手2020》節目中大呻悲慘：「大家都會說：『胡夏是誰？不知道。是唱《那些年》那個，喔那我知道了。』大家都知道《那些年》，但不認識我。這些幾年我唱了很多OST，大概有50首。」

對一位歌手來說，雖然OST(原聲帶) 和個人專輯同樣也是音樂作品，不過個人專輯由創作到出版，整體的自主性較大，也較能代表歌手的風格；而OST往往也是以商業方向而創作，亦要因應劇情令創作空間收窄，難怪胡夏也對此深感無奈：「我經常說的一句話是，我又發了新專輯，朋友們，請不要再聽我的OST了，聽聽我的專輯好嗎？」

胡夏於節目內分享對自己因《那些年》走紅的看法

參加台灣歌唱比賽節目《超級星光大道》而出道，胡夏坦言自己對舞台特別有情意結：「我一直很感恩可以有舞台讓我唱歌，讓我去做自己喜歡的事情，當我收到消息要來做奇襲歌手我便很開心。我是一個好勝心很強的人，我就是想要贏。」雖然今集仍然未見到胡夏上台挑戰其他參賽者，不過深信下集將會是他發揮的時機。