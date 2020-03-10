【新冠肺炎】張國榮逝世17周年　因疫情首度停辦獻花活動

哥哥張國榮逝世將近17年，每年4月1日哥哥死忌，大批樂迷也會聚集於中環東方文華酒店，獻上花束等物品悼念哥哥，至今風雨不改地舉行了16年。不過今年因新冠肺炎疫情關係，歌迷會未能向政府申請牌照舉辦任何公眾活動，故此今年的悼念活動將首度取消，並改為在網上進行。

每年4月1日，大批樂迷也會聚集於文華酒店下，獻上鮮花悼念哥哥張國榮。 (資料圖片)

近日一位非常有心的「榮迷」帶著哥哥生前的相片走訪各個足跡，與大家分享張國榮的當年今日。

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其中一個張國榮的歌迷會專頁「That's Leslie‧榮の聯盟」在Facebook上宣布：「鑑於今年新型冠狀病毒疫情仍未完結，Leslieforever 暫時未能向政府申請牌照舉辦任何公眾活動。有鑑於此，今年401紀念活動將改為以互聯網方式在社交平臺上舉行，有關詳情將融後公布。此外，文華東方酒店和蠟像館的獻花活動，亦被迫取消，我們也因此感到萬分無奈。我們不建議榮迷進行未經批核之獻花，如因在上述地點進行未經批核之獻花而衍生任何法律責任，一概與以上機構無關，均由獻花人自行負責。我們希望疫情盡快在912前完結，祝各位身體健康，繼續張國榮。」