槙原敬之作品黎明張學友都曾改編　原曲或被下架靠翻唱港版流傳？

日本著名唱作人槙原敬之早前因再涉毒被捕，他筆下寫過多首經典作品，不少更被華語地區歌手翻唱成大熱作品，黎明、許秋怡、鄭伊健等人都有唱過。不過，槙原敬之再次與毒品扯上關係，有媒體指他或面臨唱片被回收，以及作品在串流平台被下架的命運，雖然其唱片暫時未有所舉動，但日本社會對藝人道德標準有嚴格要求，此分析不無道理。若果槙原敬之的作品真係全數「被消失」，或成全球首宗「原曲消失但翻唱尚存」的事件。

槙原敬之再次捲入毒品風波，或會面對全數作品被下架的命運。(網上圖片)

日本社會對公眾人物道德標準有嚴格要求，每次有藝人醜聞曝光，他們都會公開道歉，有時更有令人嘩然的舉動，最經典的例子有，2013年AKB48成員峯岸南因被日媒影到與不同男生有親密接觸，事件曝光後剃頭謝罪。另外，2016年日本綜藝女王Becky與搖滾樂隊「極度卑劣少女」主唱川穀繪音不倫戀曝光後，Becky開記招道歉；早前當紅女星澤尻英龍華因涉毒被捕，曾揚言「不考慮再當女演員」。所以日媒揣測槙原敬之作品將全數被下架的機會頗高。

2013年AKB48成員峯岸南因被日媒影到與不同男生有親密接觸，事件曝光後剃頭謝罪。(資料圖片)

澤尻英龍華涉毒被捕，分分鐘復出無望兼背上巨額債務。(按圖放大)(資料圖片)

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8、90年代華語樂壇喜歡改編日本流行曲讓歌手翻唱，而槙原敬之的作品非常熱門。張學友的《歲月流情》；黎明的《我的親愛》、《傻癡癡》、《春夏秋冬》、《歡笑末世紀》；許秋怡的《不再做木偶》及《情沒有十分》全都是翻唱槙原敬之的作品。若果槙原敬之的作品全數被下架，或成為全球首個案例，原唱消失但翻唱作品尚存。華語樂壇8、90年代可謂食日本流行曲奶水長大，如果原曲消失，卻而廣東歌的形式繼續流傳下去，情況實在是諷刺。

即Click睇下邊位歌手翻唱過槙原敬之嘅作品，有啲人可能你唔知道佢曾經做過歌手！(按圖放大)(資料圖片)