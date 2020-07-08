盤點日本4位演而優則唱的實力派演員　田中圭、三浦春馬開金口！

當日劇、電影的男女主角同時又有歌手身份，由他們來唱主題曲早已不是新鮮事。近年有很多專業演員也跟上這種模式，畢竟由他們來唱出角色的心情，更加適合。今天一起看看，4位演唱自己主演作品主題曲的日本演員！

三浦春馬 /〈Fight for your heart〉

人氣演員三浦春馬，在去年推出個人第一首單曲〈Fight for your heart〉。這首歌是他主演的日劇《TWO WEEKS》主題曲，由曾替韓團EXO、SHINee等製作歌曲的Jeff Miyahara操刀編曲，以及曾為三浦大知、安室奈美惠等人寫詞的岡島kana負責歌詞。

三浦春馬以往演舞台劇時，就曾大展好歌喉。有歌唱底子的他，在這次的歌曲中，更是輕鬆的唱上了副歌的高音，讓很多粉絲大讚：「真的是實力派！」

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手塚翔太（田中圭）/〈会いたいよ〉

去年最具話題的懸疑日劇《輪到你了 反擊篇》，講述新婚夫妻手塚翔太與菜奈意外捲入「抽籤殺人遊戲」。結果菜奈不幸被毒殺，翔太下定決心要捉到兇手，展開復仇之路。

在第12集當中，傷心欲絕的翔太，看著與菜奈的合照落淚，這時播放的背景音樂〈会いたいよ（暫譯：好想見你）〉吸引了觀眾的注意。由於未公佈演唱者身份，所以在網絡上造成討論，劇組也於這段期間，拍攝了其他演員對嘴唱這首歌的影片，要大家猜猜到底是誰唱的。答案最後在THE MUSIC DAY節目上揭曉，是由飾演翔太的田中圭所唱，但田中圭竟不承認：「這首歌是手塚翔太唱的，不是我！」

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高橋一生 /〈きみに会いたい -Dance with you-〉

由高橋一生所主演日劇《東京單身男子》，講述三位大叔各自為了戀愛而努力。片尾曲〈きみに会いたい -Dance with you-〉交由高橋一生演唱，同時成為了他歌手身分出道的歌曲。高橋一生過去曾在節目上展露好歌喉，很多粉絲跪求出碟。這次終於如願以償，讓不少人笑稱「被演戲事業耽誤的歌手終於要認真工作了！」

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上白石萌音 /〈ハッピーエンド〉

上白石萌音因替動畫電影《你的名字。》配音時，小試身手演唱〈なんでもないや（movie ver.）〉，大受好評後，接連推出迷你專輯和單曲，與androp主唱内澤崇仁、樂隊GLIM SPANKY等音樂人合作。

去年推出《i》，當中收錄歌曲〈ハッピーエンド〉（Happy End），是她主演電影《Ｌ♡ＤＫ ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。（暫譯：Ｌ♡ＤＫ同個屋簷下 有兩種「喜歡」）》的主題曲。歌曲由内澤崇仁操刀製作。而MV當中，除了可以聽到上白石萌音甜美的歌聲以外，還能看到這套愛情電影中令人小鹿亂撞的片段。而《From The Seeds》由GLIM SPANKY提供，搖滾的曲風，配搭背後灑滿顏料的行動藝術，令人驚艷。不少歌迷對反差感如此大的上白石萌音都讚不絕口，紛紛感歎：「怎麼有人演戲又好，唱歌又好啊！」

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