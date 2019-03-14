【日劇懶人包】小栗旬、三浦春馬型男3月列陣！13套至新日劇推介

2019年三月新一輪日劇筆記出爐！今個月將有13部新劇陸續同大家見面，有小栗旬、三浦春馬、西島秀俊等型男列陣，包保冇餓劇。

2019年3月日劇追劇日曆！（數位未來DFTV提供）

編按：下列劇集中文名稱為暫譯

1. 《必殺仕事人2019》 （スペシャルドラマ）

《必殺仕事人2019》 （スペシャルドラマ）（官方宣傳照）

故事簡介：商人上總屋清右衛門，在江戶有龐大的人脈，表面上以善長身份接近窮人內裡卻是巧妙地利用他們的狡猾惡人，這次他將向主角渡邊小五郎施壓，左右他的成敗。 首播日期：2019年3月10日 主演：東山紀之、西田敏行、伊藤健太郎、飯豐萬里江 等 時間：朝日電視台 逢星期日晚21：00

2.《我家的秘密》（我が家のヒミツ）

《我家的秘密》（我が家のヒミツ）（官方宣傳照）

故事簡介：改編自奧田英朗人氣短篇小說，講述四個家庭的故事。佐藤仁美一人分飾四角。 首播日期：2019年3月3日 原作：奧田英朗 主演：佐藤仁美、田中直樹、八嶋智人、永井大、岸谷五朗 等 時間：NHK BS Premium 每週日 22：00－22：49 共5集

3.《總有一天，睡著的日子 》（いつか、眠りにつく日）

《總有一天，睡著的日子 》（いつか、眠りにつく日）（官方宣傳照）

故事簡介：高中2年級學生森野螢，從中學時代開始單戀的對像大高蓮與好友山本栞一起，故事將從修學旅行的途中巴士遭遇事故開始。螢睜開眼看見全身黑的衣服穿的男人自稱是嚮導，並被告知她已經死了，她要在49天內消除三大遺憾，否則就會變成地縛靈… 導演：宮脅亮 電影《那個女孩的、俘虜》 主演：大友花戀、小關裕太、甲斐翔真、喜多乃愛 等 時間：FOD 逢星期二晚 24：00

4. 《瀕死之眼 》（ダイイング・アイ）

《瀕死之眼 》（ダイイング・アイ）（官方宣傳照）

故事簡介：調酒師雨村慎介在被襲擊失去記憶，忘記自己是車禍的肇事者。從此，身邊開始發生詭異的事件，原本沈浸在幸福的事故受害者，在人生被迫停止前的那雙充滿怨念的眼睛，開始逐漸支配事件相關人員，展開報復行動… 首播日期：2019年3月16日 導演：國本雅廣《熱血老師》 原作：東野圭吾 主演：三浦春馬、高橋瑪莉潤、松本真理香、柿澤勇人 等 時間：WOWOW 週六連續劇 W 2019／3／16－2019／4／20 逢星期六 22：00

5. 《請勿轉台！》（チャンネルはそのまま！～HTB開局50周年ドラマ～）

《請勿轉台！》（チャンネルはそのまま！～HTB開局50周年ドラマ～）（官方宣傳照）

故事簡介：描述表現普通的天然呆女生雪丸花子，順利成為北海道電視台新進職員後所引發一連串的趣事。 首播日期：2019年3月18日 導演：本廣克行《警視廳搜查資料管理室》 原作：佐佐木倫子 主演：芳根京子、飯島寬騎、宮下加奈子、島太星 時間：北海道電視放送 2019／3／18－2019／3／22 每週一至五 23：20

6. 《平成物語2》（平成物語～なんでもないけれど、かけがえのない瞬間～）

《平成物語2》（平成物語～なんでもないけれど、かけがえのない瞬間～）（官方宣傳照）

故事簡介：故事以平成年代的最後一天，主角與最愛的人突然的離別開始。 首播日期：2019年3月18日 導演：松本花奈《靈異界限》 主演：山崎紘菜、笠松將、清水久留美、高橋和也、森優作 時間：富士電視台 2019／3／18－2019／3／22 每晚24：50

7. 《高嶺與花》（高嶺と花）

《高嶺與花》（高嶺と花）（官方宣傳照）

故事簡介：才原高嶺是世界級財團鷹羽集團的大少爺，但性格差劣。某次在陰差陽錯之下他跟原本相親對象的野野村花見面，對方的率直讓他大感興趣，於是威脅要她繼續約會，花無奈答應。在後來的約會中，她發現高嶺差勁性格下的有趣一面… 首播日期：2019年3月18日 導演：石井祐介《SUITS無照律師》 主演：高杉真宙、竹內愛紗 等 時間：FOD 逢星期一

8. 《蟲籠之鎖》（虫籠の錠前）

《蟲籠之鎖》（虫籠の錠前）（官方宣傳照）

故事簡介：講述KAGOROKU與七海組成搭檔，解決各種棘手案件的故事。某邪教組織進行人體實驗，因此引發超能力者與黑社會之間的鬥爭，KAGOROKU與七海被捲入其中。 首播日期：2019年3月22日 導演：豐島圭介《I”s》 原作：成田良悟 主演：鈴木擴樹、清原翔、宇野祥平、黑田大輔、池田朱那 時間：WOWOW 逢星期五 22：00

9. 《兩個祖國》 （二つの祖国）

《兩個祖國》 （二つの祖国）（官方宣傳照）

故事簡介：賢治曾寫過一篇敏感的報導因而被美國政府關進戰俘營，之後全家被強制被抓進收容所。賢治的弟弟勇加入美軍，讓全家人得以離開收容所，又因父親的不諒解而與勇斷絕關係。賢治心中原本充滿愛國的大和之魂，卻因為兒子的出生加上面對妻子而陷入錯綜複雜的糾結。 首播日期：2019年3月23日 導演：木村尚《99.9不可能的翻案》系列 主演：小栗旬、室剛、高良健吾、新田真劍佑、松重豐、麻生祐未 等 時間：東京電視台 2019／3／23－2019／3／24 每晚21：00

10. 《絕叫》

《絕叫》（官方宣傳照）

故事簡介：描述借因避債而失踪的父親，牽涉到人壽保險金的殺人事件而逐漸墮落的主角鈴木陽子。 首播日期：2019年3月24日 導演：水田成英《醫龍》系列 主演：尾野真千子、安田顯、小西真奈美、片桐仁、前川泰之、小柳友、酒井若菜、要潤、麻生祐未等 時間： WOWOW 週日連續劇 逢星期日22：00－23：00

11. 《名偵探・明智小五郎》

《名偵探・明智小五郎》（官方宣傳照）

故事簡介：將江戶川亂步作品中的角色怪人二十面相，改編成國際駭客集團卻遭受網路犯罪威脅的現代日本為舞台。 首播日期：2019年3月30日 導演：木村尚《99.9不可能的翻案》系列 原作：江戶川亂步 主演：西島秀俊、伊藤淳史、石田百合子、岸井雪乃、香川照之 等 時間：朝日電視台 2019／3／30－2019／3／31 每晚21：00

12. 《讓女性心情轉好的方法》（女の機嫌の直し方）

《讓女性心情轉好的方法》（女の機嫌の直し方）（官方宣傳照）

故事簡介：描述利用研究AI來化解在婚禮上的男女糾紛。 首播日期：2019年3月16日 導演：有田駿介 主演：早見朱莉、平岡祐太、松井玲奈、佐伯大地 時間：日本電視台 逢星期六 24：55

13. 《仿愛》 （イミテーションラブ）

《仿愛》 （イミテーションラブ）（官方宣傳照）

首播日期：2019年3月7日 主演：JBアナザーズ、岡本莉音、倉野尾成美、松永有紗 時間：東京電視台 2019／3／7－2019／3／28 每周四 深夜26：35（凌晨2：35）

14. 《今天、回家。》（今日、帰ります。）

《今天、回家。》（今日、帰ります。）（官方宣傳照）

首播日期：2019年3月10日 導演：藤井道人《日本破舊民宿紀行》 主演：伊藤淳史、木南晴夏、小林未来、河野うさぎ 時間：WOWOW Drama W 2019／3／10－2019／3／10 逢星期日 22：00

【本文獲「數位未來DFTV」授權轉載。】