張敬軒潛水半年終於出山！　IG發佈錄音片段為樂迷解渴

張敬軒神隱半年後終於回歸樂壇！自去年10月後，張敬軒幾乎在社交平台上絕跡，只間中在IG上發佈限時動態答謝贊助客戶、分享一下自己錄音室的照片，就連年尾各大頒獎典禮也全數缺席。樂迷苦等近半年，不時也會在軒仔的社交平台上留言，問道到底何時再推出新歌，其實軒仔今年1月也曾回覆傳媒，表示自己正為新碟做準備。而今日(12/3) 軒仔終於兌現承諾，在instagram上發佈短片，並寫上「#TheWayWeWere」，深信是即將推出新作的名字。

神隱近半年，張敬軒終於「上水」，在IG上發佈錄音短片。 (影片擷圖)

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一分鐘的短片當中，我們可看到軒仔走入自己旗下的錄音室「Avon Recording Studios」，坐在「法拉利房」Studio A中的控制台前埋首苦幹，又與工作團隊討論錄音工作。片中聽到一段純音樂，如無意外便是新作品的伴奏部份，影片又顯示出他部份的錄音片段，深信距離推出新作品的日子不遠矣。

看見軒仔終於再次現身，不少樂迷也感觸留言：「失縱人口終於回歸啦！」又有人笑言沒看見軒仔一段時間，感覺好像發褔了。雖然以往軒仔會較踴躍回覆樂迷留言，不過可能近日工作較忙，今次軒仔發文後也沒有逐一回覆，樂迷唯有望梅止渴一下，等待新歌的推出。

同場加映，張敬軒帶大家參觀「Avon Recording Studios」

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