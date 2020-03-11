「荷蘭張敬軒」自細聽容祖兒學廣東話　自彈自唱《怯》勁標準！

音樂無遠弗屆，這句話聽起來像是理想論，但的而且確，不少樂迷會為自己喜歡的偶像而學習對方的語言，就如近年韓風直捲全球，各國女士們也懂得說上幾句韓語。不過這情況放在廣東樂壇上也並非不可能，一位來自荷蘭的樂迷Alexander，雖然不是在香港長大，父母更是百份百純正的荷蘭人，但他卻是容祖兒的忠實樂迷，近日網上拍片自彈自唱Joey的作品，包括《怯》、《習慣失戀》等等，得到不少網民讚賞。

在荷蘭土生土長的Alexander，外貌神似容祖兒同門好友張敬軒，2003年首次接觸到廣東歌，當時他覺得廣東話優美又特別，繼而開始聽更多廣東作品，由於越聽越多，Alexander開始想了解歌詞當中的意思，於是又在當地的學校報讀中文，漸漸能讀懂一點中文，又能記住廣東歌詞。

大家又覺得佢似唔似張敬軒呢？ (影片擷圖)

其實軒仔成日都被指同外藉人士撞樣

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上星期容祖兒舉行巡迴演唱會荷蘭站，Alexander也有到場親身支持偶像，更於台下跟著Joey唱出每首作品，就連Joey事後也驚嘆：「嗰位外藉男歌迷，佢真係識得唱晒我啲歌，佢唱嗰陣我好似睇緊超級無敵估歌仔咁，又開心又好笑又感動，真係冇諗過佢哋咁有心，學唱晒我啲歌捧場。後來佢入後台影相，佢話第一首識得我嘅歌係《爭氣》，重真係唱多次俾我聽𠻹，佢重話上載過一條片喺網上，自彈自唱《習慣失戀》！ 真係好厲害！」

上星期容祖兒在荷蘭舉行巡演，身為忠實樂迷的Alexander當然有到場！ (資料圖片)

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